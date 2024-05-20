LOL／GEN奪「MSI冠軍」！3:1扣倒地主隊BLG Peyz單場28殺破紀錄
LOL《英雄聯盟》2024年首場國際賽「MSI 季中邀請賽」劃下句點，最終由韓國第一種子 GEN 以3:1擊敗地主中國戰隊 BLG 奪冠，GEN 下路 Peyz 更創下單局28次擊殺的歷史紀錄，以往總被稱為「國內王」的 GEN 終於奪得國際賽首冠，本次的冠軍也替自己拿下後續「S14世界大賽」的參賽資格。
記者張志浩／綜合報導
GEN 在2024 LCK 春季賽以3:2擊敗擁有 Faker 的 T1 拿下4連霸，前往 MSI 後勢如破竹，一路都在勝者組的區域，不過由於常常在國際賽軟手，因此賽前面對有地主優勢的 BLG，也遭到許多人質疑，但比賽一開始，GEN 就秋風掃落葉的拿下前兩局，Peyz 單場28殺更締造英雄聯盟國際賽史上單局最多擊殺紀錄。
第3局 BLG 雖然更改 BP 策略後成功扳回一局，但仍無法阻擋第4局站穩腳步的 GEN 完成「讓2追3」，GEN 成功捧起金盃，賽後採訪 GEN 中路 Chovy 也直言「在國際賽事上奪冠一定很開心，但這一刻反而不知道該怎麼形容這種感覺，不過也對今年的世界大賽信心滿滿。」
此外，根據 Riot 今年對 MSI 的新增規則，奪冠的 Gen 只要在 LCK 夏季賽能進入季後賽，無論名次，都將直接獲得夏季世界賽的門票，表現次佳的賽區也將有多一隊進入世界賽的機會。
回顧2024「MSI 季中邀請賽」，出現許多「這場不看，春季白看」的精彩系列戰，無論是 PSG 大戰 BLG 5把、G2 和 T1 的神仙打架、GEN 與 BLG 的中韓冠軍對決，都值得粉絲未來回放品味，而針對賽制、比賽內容、場邊選手互動等，不少電競迷都稱「2024是近年最佳 MSI 」。