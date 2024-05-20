中職戰報Week 7／統一獅開除黃勇傳　3隊亂鬥中信兄弟勝出靠火力

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雖然今年新總教練平野恵一，不斷強調細節、推進等重要性，但中信兄弟本季需要火力掩護，是不爭事實。上周召回下二軍10天的陳子豪，以及慢慢加溫的陳俊秀坐穩4棒，中信兄弟終於靠著球迷喜歡的華麗長打掩護，單周繳出3勝2敗，且正負分為+18分，是單周攻守最強球隊。
陳俊秀與陳子豪，無疑是本週中信兄弟火力發揮的關鍵。陳俊秀單周打擊率5成29排聯盟第2，9分打點、9支安打、長打率9成41則排聯盟第1，完全補上這兩年，中信兄弟沒有穩定第4棒的問題。而陳子豪在下二軍10天後，手感比之前更火燙，上周五重回一軍，周六、周日皆開轟，是中信兄弟期待的長打及時雨。
綜觀上周中信兄弟5場比賽，週二面對味全龍，靠陳俊秀在3局下全壘打拉開比數，9比2獲勝；周五則有前段棒次的連串安打，以及曾頌恩、陳俊秀的接連長打，先馳得點後拉開比數，8比4贏球；周六改靠著岳東華的滿貫砲在內的3支全壘打，12比1大比分取勝，都讓本季表現不佳的牛棚，獲得不小的喘息與減壓。
本季中信兄弟團隊攻擊成績，平飛球比例14.2%，是全聯盟最佳；滾地球比例44.6%，同樣也是全聯盟最低，整個攻擊型態完全符合打擊教練丹尼爾的設定，加快揮棒速度、增加擊球初速與調整仰角，安打與長打機率提升，得分效率就會增加。
不過雖然擊球內容是全聯盟最佳，但中信兄弟的團隊揮空率22%，則是全聯盟最差。所以在追求強擊球、高效率得分的同時，如何設定攻擊策略，避免揮擊到好球帶外的引誘球，或是錯打失投球，是中信兄弟本季需要挑戰的課題。
第7周話題：不負責任的首輪大物 黃勇傳遭開除
今年上半季一路領先的統一獅，雖然仍有一定的勝場差距，就算季後賽門票近在眼前，但本季能否衝擊冠軍卻出現大隱憂。1號游擊手林靖凱，因為滑壘導致膝蓋十字韌帶受損，將開刀治療，本季確定報銷；2022年首輪選進的潛力新秀黃勇傳，又逾假未歸違反球隊內規遭到開除，內野中線一連損失2名大將。
林靖凱在場上受傷，是任何人都不願意也無法控制的狀況，但開除黃勇傳，則是統一獅不得不做的決定。黃勇傳是U18中華隊隊長，主要守備位置雖是二壘，但進職棒之後兼守游擊，表現中規中矩，且傳球臂力不差，加上擁有不錯的打擊天份，是統一獅在游擊防區的備案，也是未來中線的解答之一。
雖然場上天賦無窮，黃勇傳場下卻屢屢出包。包括完成簽約後的新人報到日，黃勇傳就直接沒出現，雖然後來曾試圖丟包解釋是「經紀公司搞錯時間」，但經球隊查證後發現並無溝通錯誤，還沒報到，黃勇傳就直接先違反隊規遭到內部懲處。
據了解，類似事件並不只一次，也難怪黃勇傳逾假未歸，球隊會忍無可忍，就像是總教練林岳平所說的是「誠信問題」。即便天賦極高，球隊也投資在他身上超過500萬元，仍決定要直接開除，因為這是紀律問題。
但黃勇傳的外部債務到底多嚴重？據黃勇傳的說法並非大到不能處理，經紀公司有試圖尋找債務整合的方式，球員工會也有理財顧問，甚至統一獅隊也幫忙提前支付簽約金，可是黃勇傳最後卻選擇直接消失，也讓人懷疑他所說的金額是否為真？還是除了債務之外，仍有其他因素？
大部份的球界人士目前都認為，黃勇傳只是太年輕，不懂得如何處理問題，據說也有其他經紀公司受到委託，看能否「幫忙」處理，不過再怎麼處理，還是球員自己要面對。
現在經紀公司、球員工會、球團與聯盟，除了棒球之外，該做的法治宣導，提醒事項無一不缺，球員必須要自己面對人生與職場責任，如果需要有「保母」一直隨侍在側，也只是一個會打球的「棒球猴子」罷了。
單周之星：小野寺賢人
上周中華職棒雖然有不少打者表現不錯，但我覺得從日本獨立聯盟，歷經冬季聯盟測試才獲得正式合約，今年成為台鋼雄鷹先發輪值可靠的一員，小野寺賢人在上周面對全聯盟最強悍的統一獅打線，繳出6局無失分的優質先發，用精準控球幫台灣打者上了一課。
小野寺賢人雖然最快球速僅146公里，但控球精準，能準確投到任何一個捕手要的位置。台鋼雄鷹捕手吳明鴻說：「小野寺賢人就是我們所熟知的那種日本投手，你想像得到的特點他都有。除了控球精準之外，他的直球轉軸很正，所以即便球速不快，打者也很常揮空，或者打到球的下緣，形成無效攻擊。」
上周六面對統一獅隊，小野寺賢人更拿出精準控球力，不刻意催直球球速，均速僅140公里，但角度投得刁鑽，都能壓在外側偏低的位置，讓統一獅打者即便追打，也只能形成擊球初速不快的滾地球；而倘若放掉不攻擊，則又有好球的機會，統一獅打者前6局面對小野寺賢人，陷入等待與積極的兩難。
後續雖然透過纏鬥，消耗小野寺賢人的用球數，但本季單場投球數從未破百的小野寺賢人，體能相當充沛。特別是面對6局上的危機時，對戰打擊手感火燙的陳鏞基，球球投在邊角位置，讓老經驗的陳鏞基只能不斷破壞，等待是否有失投球的產生，可是最終仍是小野寺賢人技高一籌，外角偏低速球讓陳鏞基只打出游擊滾地球出局化解危機，而這也是整場比賽的縮影。
台鋼雄鷹首年征戰中職一軍賽事，打擊的部分還需要有更好的火力串聯，才能夠增加得分效率。但至少他們在先發輪值挖到寶，有小野寺賢人這樣控場能力高的先發投手，才讓比賽在前段不至於被對手拉遠，還有機會在比賽中後段與一搏，而這也是小野寺賢人最大的價值。
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