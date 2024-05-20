黃國昌曝113當天超難過　承諾小草「521幫台灣完成國會改革」

影／鍾佳濱擒抱摔2次！陳菁徽哽咽「對不起家人」：沒保護好自己

▲517立院衝突遭綠委鍾佳濱擒抱摔，國民黨立委陳菁徽哽咽「對不起家人」，沒有保護好自己。（圖／記者陳明中攝，2024.05.20）
▲517立院衝突遭綠委鍾佳濱擒抱摔，國民黨立委陳菁徽哽咽「對不起家人」，沒有保護好自己。（圖／記者陳明中攝，2024.05.20）

記者呂炯昌／台北報導

立院上週五（17日）表決國會改革法案爆發激烈衝突，藍綠多名立委掛彩受傷。民進黨立委鍾佳濱為衝上主席台，遭國民黨立委陳菁徽攔截後，直接熊抱其大腿，先將陳從桌上撂倒，再抱起往地下倒。陳菁徽今（20）日表示，下午要前往台北地院提告，控告鍾佳濱「故意傷害」、「性騷擾」，也哽咽說，對沒有保護好自己，對家人非常抱歉。

我是廣告 請繼續往下閱讀
陳菁徽今日在立院受訪，她表示，上週五強忍傷痛開一整天的會，但週末回去發現傷勢擴大，從臀部延伸到腰部，不得不使用護腰，否則不能好好到立院上班，加上吃止痛藥物，她也到醫院驗傷，下午將向鍾佳濱提出告訴。

陳菁徽說，今天雖然是520總統就職，但是過去這2天包括路透社、華爾街日報、衛報等世界各大媒體，包括她即將出訪的瑞士當地，都有她的新聞在他們的頭版，世界上的國會怎麼多、衝突這麼多，為何媒體就選擇這張照片？她希望大家可以想想，這已經是超越一般人可以想像的邏輯，是怎樣喪心病狂，可以讓一個男性議員，撲到女性議員後，性騷擾，緊抱臀部、腰部、腿部，第一抱之後再不放手，再進行第二波謀殺式的攻擊，「這在全世界的媒體看起來是荒腔走板，更何況是號稱重視兩性平權的台灣，卻是以這種照片登上在總統就職的前一天。」

陳菁徽也向民進黨立委范雲喊話，她請大家協尋民進黨號稱的女權委員、性別平權委員，如果一個男性就在全世界看得到的電視直播，蓄意衝向主席台、蓄意撲倒女性委員，撫摸頸部、腰部、緊抱後死不放手，抱著側翻、側摔，繼續摔到地上去打。如果民進黨委員不說點話，沒辦法對得起你們的主張，希望大家可以為台灣性別平權多努力，希望可以透過提告，可以讓女性受害者不會在台灣國會殿堂出現。

媒體問藍綠要明天會持續繼續戰，會退居第二線，陳菁徽表示，他們會有黨團大會，會依黨團大會得出來結論來執行她的勤務，她過去20年來一直都是醫生，就算新冠肺炎時期，自己身體不舒服，也是抱病上場，其實醫生一輩子都是這樣子過，當半夜需要開急診刀、需要接生，不管任何狀況都是要過來，是她一輩子的養成教育。

陳菁徽說，當天有人問我說「你已經黑青這麼大，很痛苦怎麼沒有離開？我說我的個性就是如此」，很多全世界友人與家人看到新聞關心我，陳菁徽哽咽說，「不希望我的小孩擔心我，我的小孩還很小，」忍了一整天，回去洗澡才發現受傷範圍大，「我對不起我的家人 ，我沒有保護好自己」。

陳菁徽表示，明天她會跟黨團好好配合、做好保護，希望請執政黨委員拿出理性與良心，應該好好就議事面討論，當天全是國民黨在防守，民進黨委員不斷做出酒潑式攻擊，甚至對女性委員這段影片已流傳到全世界，讓她覺得非常丟臉，她竟然是用這樣的姿態出現在將與立院副院長江啟臣國會交流的國會議員前，他呼籲民進黨委員們拿出良心、好好開會。

▲民進黨立委鍾佳濱趁藍委按鈴投票離開主席台時，躍上主席台撲倒國民黨立委陳菁徽。（圖／記者吳翊緁攝，2024.05.17）
▲民進黨立委鍾佳濱趁藍委按鈴投票離開主席台時，躍上主席台撲倒國民黨立委陳菁徽。（圖／記者吳翊緁攝，2024.05.17）
※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
 

遭擒抱重摔畫面紅到國外　陳菁徽驚魂未定！透露韓國瑜送了這東西

衝主席台撲倒陳菁徽！鍾佳濱遭罵噁男　吳思瑤喊：翩翩君子遭汙衊

躍上主席台熊抱撲倒陳菁徽！遭罵「噁男飛撲」　鍾佳濱致歉

鍾佳濱擒抱後致歉讓她更怒了！陳菁徽：我活該遭暴力對待襲臀嗎？

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
app下載