影／鍾佳濱擒抱摔2次！陳菁徽哽咽「對不起家人」：沒保護好自己

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陳菁徽說，今天雖然是520總統就職，但是過去這2天包括路透社、華爾街日報、衛報等世界各大媒體，包括她即將出訪的瑞士當地，都有她的新聞在他們的頭版，世界上的國會怎麼多、衝突這麼多，為何媒體就選擇這張照片？她希望大家可以想想，這已經是超越一般人可以想像的邏輯，是怎樣喪心病狂，可以讓一個男性議員，撲到女性議員後，性騷擾，緊抱臀部、腰部、腿部，第一抱之後再不放手，再進行第二波謀殺式的攻擊，「這在全世界的媒體看起來是荒腔走板，更何況是號稱重視兩性平權的台灣，卻是以這種照片登上在總統就職的前一天。」
陳菁徽也向民進黨立委范雲喊話，她請大家協尋民進黨號稱的女權委員、性別平權委員，如果一個男性就在全世界看得到的電視直播，蓄意衝向主席台、蓄意撲倒女性委員，撫摸頸部、腰部、緊抱後死不放手，抱著側翻、側摔，繼續摔到地上去打。如果民進黨委員不說點話，沒辦法對得起你們的主張，希望大家可以為台灣性別平權多努力，希望可以透過提告，可以讓女性受害者不會在台灣國會殿堂出現。
媒體問藍綠要明天會持續繼續戰，會退居第二線，陳菁徽表示，他們會有黨團大會，會依黨團大會得出來結論來執行她的勤務，她過去20年來一直都是醫生，就算新冠肺炎時期，自己身體不舒服，也是抱病上場，其實醫生一輩子都是這樣子過，當半夜需要開急診刀、需要接生，不管任何狀況都是要過來，是她一輩子的養成教育。
陳菁徽說，當天有人問我說「你已經黑青這麼大，很痛苦怎麼沒有離開？我說我的個性就是如此」，很多全世界友人與家人看到新聞關心我，陳菁徽哽咽說，「不希望我的小孩擔心我，我的小孩還很小，」忍了一整天，回去洗澡才發現受傷範圍大，「我對不起我的家人 ，我沒有保護好自己」。
陳菁徽表示，明天她會跟黨團好好配合、做好保護，希望請執政黨委員拿出理性與良心，應該好好就議事面討論，當天全是國民黨在防守，民進黨委員不斷做出酒潑式攻擊，甚至對女性委員這段影片已流傳到全世界，讓她覺得非常丟臉，她竟然是用這樣的姿態出現在將與立院副院長江啟臣國會交流的國會議員前，他呼籲民進黨委員們拿出良心、好好開會。
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