首談行政立委合作！賴清德新思維三黨不過半 拋國會免衝突解方
賴清德今（20）日正式宣示就職，外界關注演說部分分為七大主軸，首先提及的就是「行政立法協調合作，共同推動國政」，強調台灣時隔16年後再次出現三黨不過半，這也代表朝野政黨都能分享各自的理念，也將共同承擔國家的種種挑戰，也強調立法院的議事運作，應該遵守程序正義，多數尊重少數，少數服從多數，才能避免衝突，維持社會的安定和諧，未來對於中央和地方的互相合作、行政和立法的協調運作，寄予厚望，也希望跟所有國人攜手努力，一起深化台灣的民主，維護印太的和平，促進世界的繁榮。
記者陳威叡／台北報導
賴清德致詞時提及「行政立法協調合作，共同推動國政」，說明今年2月上任的新國會，是台灣時隔16年後，再次出現「三黨不過半」的立法院。面對這個政治新局，有些人抱持期待，也有些人感到憂心。但他要告訴大家，這是全民選擇的新模式，以新思維看待「三黨不過半」，這代表朝野政黨都能分享各自的理念，也將共同承擔國家的種種挑戰。
賴清德說，全民對於政黨的理性問政，也有很大的期待。政黨在競爭之外，也應該有合作的信念，國家才能踏出穩健的步伐。立法院的議事運作，應該遵守程序正義，多數尊重少數，少數服從多數，才能避免衝突，維持社會的安定和諧。
賴清德指出，在民主社會，人民的利益至上，這是民主的根本；國家的利益優先於政黨的利益，這是政黨的天職。當朝野政黨推動法案，都能夠合乎憲法，秉持「人民至上」、「國家優先」的精神時，國政自然順利推展。
賴清德指出，行政院長卓榮泰率領的內閣團隊，也將優先解決對社會有益、朝野有共識的議題，以積極行動、創新思維，解決民瘼，來回應民意、服務人民。目前0403災後的復原工作，正在進行，他要再次向罹難者表示哀悼、慰問家屬，也要感謝所有協助救災和重建的國人，以及再次感謝國際社會的關心和支持。
賴清德說，中央政府已經規劃投入285.5億元，來協助重建及產業振興，幫助花蓮民眾可以儘早恢復正常生活。並強調對未來中央和地方的互相合作、行政和立法的協調運作，寄予厚望，也希望跟所有國人攜手努力，一起深化台灣的民主，維護印太的和平，促進世界的繁榮。