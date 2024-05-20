與產業密切合作、把握三方向！賴清德喊：創造台灣第二次經濟奇蹟

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「台灣需要世界，世界也需要台灣！台灣不只是打開世界的大門，台灣已經走到世界舞台的中心！」賴清德指出，展望未來的世界，半導體無所不在，AI浪潮席捲而來，現在的台灣，掌握半導體先進製程技術，站在AI革命的中心，是「全球民主供應鏈」的關鍵，影響世界經濟發展，以及人類生活的幸福與繁榮。
賴清德指出，過去他擔任行政院長、副總統，到全國各地的產業拜訪，他了解台灣產業的潛力和需求，未來，政府會跟產業界密切合作，把握三大方向，推動台灣的發展。
第一個方向是，「前瞻未來，智慧永續」，賴清德說，面對氣候危機，台灣必須堅定地落實2050淨零轉型，面對全球智慧化的挑戰，台灣站在半導體晶片矽島的基礎上，將全力推動台灣成為「人工智慧之島」，促成人工智慧產業化，加速人工智慧的創新應用，並讓產業人工智慧化，用人工智慧的算力，來提升國力、軍力、人力和經濟力。
賴清德提到，也必須發展創新驅動的經濟模式，透過數位轉型，以及淨零轉型的雙軸力量，來協助中小企業升級轉型，追求包容性成長，打造智慧永續新台灣，創造台灣第二次經濟奇蹟。
賴清德說，除了投資新創，培育新世代隱形冠軍之外，無論是量子電腦、機器人、元宇宙，或精準醫療，各領域的前瞻科技，也都要大膽投資，讓年輕人可以追逐夢想，也確保台灣在未來世界的領先地位。
第二個方向是，「競逐太空，探索海洋」，賴清德指出，新政府立定目標，要讓台灣成為無人機民主供應鏈的亞洲中心，也要發展下一個世代通訊的中低軌道衛星，進軍全球太空產業；更要探索海洋，發揮海洋國家的優勢，豐富人民的海洋生活，並且投入海洋科技研究，推動海洋產業發展，提升國家競爭力，「我們要讓台灣的經濟與產業，往更多面向發展，無遠弗屆」。
賴清德說，第三個方向是，「布局全球，行銷全世界」，台灣已經申請加入CPTPP，政府會積極爭取加入區域經濟整合；跟世界民主國家簽訂雙邊投資保障協定，深化貿易夥伴關係；並解決碳關稅問題，進一步開拓發展空間。
此外，也要站穩全球供應鏈的關鍵地位，好好把握地緣政治變化所帶來的商機，發展半導體、人工智慧、軍工、安控，以及次世代通訊等「五大信賴產業」，並且持續改善投資環境，歡迎台商回台投資，鼓勵在地的企業擴大投資，根留台灣。
賴清德說，要向各行各業的朋友保證：各位有雄心壯志，追求頂尖，政府也有決心鼎力相助，讓台灣的產業能夠立足台灣、布局全球、行銷全世界。
賴清德強調，台灣絕對有能力，成為「經濟日不落國」，無論太陽從哪裡升起，都可以照到台灣的企業，造福當地的發展，也讓台灣人民能夠有更富足的生活。
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