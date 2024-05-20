拋金潮再現？飾金價格飆上9780元新高　銀樓業者看好後市加碼投資

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稍後，美國接續公布4月諮商會領先經濟指數是繼今年3月下降0.3%後，4月再下降0.6%至101.8，顯示美國未來經濟狀況恐轉趨疲軟，有利美聯儲降息的預期，提振金價續強衝破2420美元後收斂。最後報價2414.89美元，較5月15日最後報價2376.44美元，上漲38.45 美元，漲幅 1.62%。
不僅如此，台銀進一步指出，歐洲經紀商Mind Money首席執行長Julia Khandoshko表示，當前環境對金價而言仍有很大的看漲潛力。後續隨美聯儲的政策轉變，特別是若降息的明確訊號釋出，伴隨中東地緣政治的衝突升級，都有助支撐金價並續推金價。另外，隨著各國央行繼續購買黃金以實現外匯儲備多元化，勢必推動金價的長期上漲趨勢。
此外，全球17檔主要黃金ETF，2024年5月17日持有數量增加1.8047公噸，為2512.3123公噸。全球最大的SPDR黃金ETF，2024年5月17日持有數量增加5.18公噸，為838.54公噸。
今日黃金現貨價格也一度衝上2440美元新天價，銀樓飾金賣出牌告價飆漲到每錢新台幣9780元新高，台銀黃金存摺賣出價同樣大漲，每公克一度來到2536元新高。台北市金銀珠寶公會副理事長、金加家珠寶董事長石文信上午受訪預估，國際金價可能衝上2700美元，他剛出國回來的他，在國外也已加碼買進黃金，隨著金價再創新高，預估這兩天可能會再出現拋金潮，當然，買黃金的也有，就像他看好黃金再加碼一樣，有的是投資有的是結婚送禮需求都有。
石文信認為，主要是各國央行持續買進黃金，尤其是中國還出脫美債，加上通膨仍居高，他個人認為通膨3至5年不會下來，只是投資黃金不要看短線，若長期持有不太會跌，因為黃金可以抗通膨。