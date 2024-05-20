今日來講股／520來反而利多出盡？分析師：新一周上下場恐兩樣情

拋金潮再現？飾金價格飆上9780元新高　銀樓業者看好後市加碼投資

▲國際金價現貨飆上2440美元新天價，銀樓飾金賣出牌告價今（20）日飆漲到每錢新台幣9780元新高。（圖／金加家珠寶提供）
▲國際金價現貨飆上2440美元新天價，銀樓飾金賣出牌告價今（20）日飆漲到每錢新台幣9780元新高。（圖／金加家珠寶提供）

記者顏真真／台北報導

國際金價現貨飆上2440美元新天價，銀樓飾金賣出牌告價今（20）日也飆漲到每錢新台幣9780元新高，台灣銀行黃金存摺賣出價同樣大漲，每公克一度來到新台幣2536元新高。台北市金銀珠寶公會副理事長、金加家珠寶董事長石文信上午接受《NOWnews今日新聞》採訪預估，這兩天可能又會出現拋金潮，當然，買的人也有，像他自己剛從國外回來，在國外就已先加碼投資，他個人看好黃金有可能衝上2700美元。

我是廣告 請繼續往下閱讀
根據台銀分析報告指出，上週五（5/17）雪梨金市以每英兩2376.45美元開市，因上週四紐約聯儲威廉姆斯等多位聯儲官員持續對降息採取謹慎態度下，美元指數延續反彈走勢重回季線104.7之上，壓縮金價上行空間，使金價於2380美元附近窄幅波動。歐美時段，金價盤堅上行2387美元附近，後歐元區公布4月CPI終值年增率為2.4%與核心 CPI終值年增率為 2.7%，皆與前值相同，歐元區通膨狀況不變下，打壓部分市場對歐元區降息的預期，歐元兌美元低檔反彈，使美元指數自日中高點拉回至104.6，激勵金價一度上漲至 2405.08美元後小幅回檔。

稍後，美國接續公布4月諮商會領先經濟指數是繼今年3月下降0.3%後，4月再下降0.6%至101.8，顯示美國未來經濟狀況恐轉趨疲軟，有利美聯儲降息的預期，提振金價續強衝破2420美元後收斂。最後報價2414.89美元，較5月15日最後報價2376.44美元，上漲38.45 美元，漲幅 1.62%。

不僅如此，台銀進一步指出，歐洲經紀商Mind Money首席執行長Julia Khandoshko表示，當前環境對金價而言仍有很大的看漲潛力。後續隨美聯儲的政策轉變，特別是若降息的明確訊號釋出，伴隨中東地緣政治的衝突升級，都有助支撐金價並續推金價。另外，隨著各國央行繼續購買黃金以實現外匯儲備多元化，勢必推動金價的長期上漲趨勢。

此外，全球17檔主要黃金ETF，2024年5月17日持有數量增加1.8047公噸，為2512.3123公噸。全球最大的SPDR黃金ETF，2024年5月17日持有數量增加5.18公噸，為838.54公噸。

今日黃金現貨價格也一度衝上2440美元新天價，銀樓飾金賣出牌告價飆漲到每錢新台幣9780元新高，台銀黃金存摺賣出價同樣大漲，每公克一度來到2536元新高。台北市金銀珠寶公會副理事長、金加家珠寶董事長石文信上午受訪預估，國際金價可能衝上2700美元，他剛出國回來的他，在國外也已加碼買進黃金，隨著金價再創新高，預估這兩天可能會再出現拋金潮，當然，買黃金的也有，就像他看好黃金再加碼一樣，有的是投資有的是結婚送禮需求都有。

石文信認為，主要是各國央行持續買進黃金，尤其是中國還出脫美債，加上通膨仍居高，他個人認為通膨3至5年不會下來，只是投資黃金不要看短線，若長期持有不太會跌，因為黃金可以抗通膨。

金價飆2440美元新高！專家提2因素後市看漲　要不要追高這樣建議

中國、中東搶買黃金　黃金現貨價每盎司一度飆至2440美元創天價

日圓換匯還會見0.20字頭嗎？專家估變動不大　建議還有需求可先換

5月賣股繳稅？63%民眾沒這打算　逾4成有意願參與除權息

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
app下載