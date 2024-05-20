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總統就職典禮禮賓服有亮點 優雅褲裝嶺東科大校友設計

▲總統就職典禮中禮賓入員的禮賓服，是由嶺東科技大學流行設計系傑出校友呂秉泰擔綱設計。（圖／嶺東科大提供）
▲總統就職典禮中禮賓入員的禮賓服，是由嶺東科技大學流行設計系傑出校友呂秉泰擔綱設計。（圖／嶺東科大提供）

記者金武鳯/台中報導

第16屆總統、副總統就職典禮今日舉行，典禮中禮賓入員的禮賓服，是由嶺東科技大學流行設計系傑出校友呂秉泰擔綱設計。嶺東科大與有榮焉表示，呂秉泰此次以全新褲裝形式呈現讓人驚艷，也呼應典禮主題「共織台灣・民主前行」，完美融合「昂首闊步」與「運動感」意象，象徵台灣「進步不回頭」精神。

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畢業於嶺東科大流行設計系的呂秉泰表示，女性褲裝在服裝史上可追溯至19世紀的西方，經歷了多次變革才成為時尚潮流，代表著無畏和自由精神。相比傳統裙裝，女性褲裝更常出現在運動和工作場合，這次設計希望通過俐落的褲裝線條，傳達出台灣在面對國內外挑戰時，所需靈活與堅韌形象。

▲總統就職典禮中禮賓入員的禮賓服，是由嶺東科技大學流行設計系傑出校友呂秉泰擔綱設計。（圖／嶺東科大提供）
▲總統就職典禮中禮賓入員的禮賓服，是由嶺東科技大學流行設計系傑出校友呂秉泰擔綱設計。（圖／嶺東科大提供）
呂秉泰說明，在設計細節方面，上衣採用了微高領設計，並加入了簍空領口和圓弧肩線的巧思。褲裝則透過打摺設計，在站立時展現如裙裝般的優雅，走動時更具飄逸感，打破了傳統褲裝與裙裝的界限。為滿足禮賓人員在典禮中的行動和引導需求，呂秉泰特別選用全MIT透氣材質，確保在5月的溫暖天氣中，禮賓人員也能舒適穿著。

此外，上衣與褲子的配色選用了不搶眼且柔和的中性色調，通過上下顏色的對比，使得整體形象更加精神抖擻且專業。嶺東科大表示，這是呂秉泰繼去年擔綱112年國慶大典的禮賓服設計後，再次親自操刀為國家重要典禮設計令人驚艷的服飾。

流行設計系主任陳高生指出，呂秉泰校友當年在畢業動態競賽中獲得評審一致的肯定，奪得第一名榮譽。近年多次為國家重大慶典設計服飾，今日再次展現卓越出色設計功力，成為時尚學院學弟妹們的學習典範，師生都引以為傲。

嶺東科大擁有全國唯一的時尚學院，致力於培養專業時尚產業人才，提供豐富的教學資源和現代化的設備，滿足學生多元興趣和設計需求，畢業生更是業界最愛的專業人才，呂秉泰校友的成功就是最佳見證。未來時尚學院將更加落實國際化的設計專業，為創新多元的時尚產業培育優秀專業人才。


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