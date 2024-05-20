變頻冷氣「1品牌」賣1萬6還能聲控！爽吹5年沒壞　師傅拆開也讚嘆

3萬塊出國「CP值最高不是日本、泰國」！達人揭新聖地：品質太強

▲越南富國島近半年成為台灣人愛去的旅遊新聖地，不僅旅費便宜，且遊玩的品質水準相當高。（圖／皇茶旅行社提供）
▲越南富國島近半年成為台灣人愛去的旅遊新聖地，不僅旅費便宜，且遊玩的品質水準相當高。（圖／皇茶旅行社提供）

記者張嘉哲/綜合報導

近幾年疫情解封之後，不少人都會選擇出國旅遊，然而想要便宜又好玩的出國選擇，不少人都會選擇物價較低的泰國或者是台灣人最愛去的日本，都是CP值相當不錯的國家。然而，就有旅遊達人分享，最近「越南富國島」一夕之間爆紅，不僅3萬塊以內就能夠爽玩，而且品質也是掛保證，去過的遊客全部讚不絕口，引起話題。

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旅遊達人「樂活賢哥」日前在Tik Tok表示「如果你只有預算三萬塊想要出國去玩的話，那麼最推薦的就是越南富國島、峴港等地方，住宿條件非常的棒又便宜，現在很多人都會去澎湖看花火節，但其實CP值沒那麼好，因為台灣的住宿房價本身就比較高，因為台灣地小，建設的成本本來就不同」。

▲島如其名的富國島，擁有美麗潔淨的碧海藍天，還有各式各樣的遊樂設施與星級飯店。(圖／雅高翡翠灣高級渡假酒店提供)
▲旅遊達人推薦預算比較沒那麼多的民眾，3萬元就能爽玩富國島，玩的高級也住五星級的酒店。(圖／雅高翡翠灣高級渡假酒店提供)
越南富國島國人搶飛！3萬5以內爽住五星級飯店

「樂活賢哥」表示，「富國島會夯就是因為CP值真的很高，其次就是名字取的好，富國富國，去玩過的人回來都大富大貴。富國島的住宿條件真的非常好，島又不大，車輛通勤的時間大幅度的減少，有那個感覺就真的是去度假的」。

「樂活賢哥」也說：「如果以五天四夜來看，準備3萬5以內就可以玩得非常高級，全程四晚上都是住在五星級的飯店，沒有去過富國島的朋友，下次出國真的可以選擇富國島」。

影片曝光後，不少遊客也紛紛回應「上個禮拜才去還不錯玩，吃住五星級也不錯」、「暑假準備要去了！超級期待的啦」、「安排10月要去了，還在做功課瞭解當中」、「笑死，上個月去島上超多台灣人的，真的是新的旅遊勝地」、「富國島很乾淨！很漂亮很值得玩！我正在富國島渡假」、「富國島真的是近半年燒起來，年底也要去了，超期待」。

越南「富國島」有什麼好玩？全球最長跨海纜車你不能錯過

「太陽世界自然公園」是越南富國島上必去的景點之一，此處擁有360度全景跨海纜車，該纜車也同時是全世界最長的跨海纜車，從安提鎮出發，跨越瑞島、椰子島至終點菠蘿島，總長高達7899公尺，園區內還有水上設施跟雲霄飛車等可以讓遊客盡興玩耍。

▲越南富國島擁有全世界最長的跨海纜車，是去富國島必遊的行程之一。（圖／KKday提供）
▲越南富國島擁有全世界最長的跨海纜車，是去富國島必遊的行程之一。（圖／KKday提供）
除此之外，富國島還有越南版迪士尼珍珠奇幻樂園6大主題園區；而「Grand World 富國大世界」則是結合了主題公園、購物中心、美食餐廳的綜合娛樂場所，園區內仿威尼斯運河非常有名，運河流通整個園區，整區的建築也充滿歐式風格，不僅可以拍美照，還有表演，讓人彷彿置身歐洲般。

其他景點還包括「珍珠野生動物園」、「陽東夜市」、「地中海小鎮」、「桑納托日落沙灘」、「泰迪熊博物館」、「一日跳島之旅」等等，下回如果不知道要去哪個國家，或是去膩日本、韓國、泰國這些國家的話，不妨安排一趟富國島之旅去開開眼界吧！

▲越南富國島風景優美，且景點包羅萬象，是新興熱門渡假勝地。（圖／皇茶旅行社提供）
▲越南富國島風景優美，且景點包羅萬象，是新興熱門渡假勝地。（圖／皇茶旅行社提供）

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