中國靜悄悄！官方不報520就職　微博這事最熱「#賴清德」遭屏蔽

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除此之外，美國也派出了前官員，日本、德國、加拿大等國議員也前來參加。美國國務卿布林肯更像賴清德表達祝賀，並表示美國期待與他合作，「推進共同利益和價值觀，深化美台長期非官方關係，維護台海和平穩定。」
不過目前中國政府尚未發表任何聲明，官方媒體也沒有即時報導賴清德宣誓就職。國台辦在上週呼籲「台灣地區新領導人」的賴清德，必須在和平發展與對抗之間作出明智選擇。
中國官媒《環球時報》19日發表了一篇評論，表示賴清德一旦上任，可能會變得「越來越具有挑釁性」，「從長遠來看，兩岸關係的狀況不會樂觀。」
《BBC》報導提到，中國駐英國公使楊曉光近日主持中外媒體吹風會時，敦促英國政府不要派代表團，也不要允許台灣相關人員訪問英國或與台灣進行任何官方接觸，要求英國「恪守一個中國原則，慎重妥善處理涉台問題」。
另外在社群平台微博上，最熱門的話題是伊朗總統直升機墜毀事件，而非賴清德的就職典禮。微博熱搜排行前五名中有三個是關於伊朗，且看不到有關於賴清德或是台灣的標籤。
《BBC》指出，搜尋賴清德的標籤時，會顯示出「該主題內容未顯示」，表示該主題已經被微博屏蔽，搜尋蔡英文的標籤也會的到類似結果。不過僅搜尋名字仍會顯示出結果。
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