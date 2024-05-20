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中國靜悄悄！官方不報520就職　微博這事最熱「#賴清德」遭屏蔽

▲賴清德與蕭美琴今（20）日宣誓就職，中國政府目前尚未就此發表聲明。圖為中國人民大會堂。（圖／美聯社／達志影像）
▲賴清德與蕭美琴今（20）日宣誓就職，中國政府目前尚未就此發表聲明。圖為中國人民大會堂。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心徐筱晴／綜合報導

第16任總統、副總統就職典禮今（20）日舉行，準正副總統賴清德與蕭美琴今宣誓就職，國際各大媒體爭相報導，美國、日本、德國、加拿大等國也派員出席，不過中國政府目前尚未就賴清德就職一事發表聲明。

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總統當選人賴清德今（20）日就職，上午將進行就職典禮。據外交部統計，今年共有51團、508位外賓參加今日的就職典禮和相關活動，邦交國訪賓中，其中元首團有8團、副元首團1團、外長團1團、特使團2團。

除此之外，美國也派出了前官員，日本、德國、加拿大等國議員也前來參加。美國國務卿布林肯更像賴清德表達祝賀，並表示美國期待與他合作，「推進共同利益和價值觀，深化美台長期非官方關係，維護台海和平穩定。」

不過目前中國政府尚未發表任何聲明，官方媒體也沒有即時報導賴清德宣誓就職。國台辦在上週呼籲「台灣地區新領導人」的賴清德，必須在和平發展與對抗之間作出明智選擇。

中國官媒《環球時報》19日發表了一篇評論，表示賴清德一旦上任，可能會變得「越來越具有挑釁性」，「從長遠來看，兩岸關係的狀況不會樂觀。」

《BBC》報導提到，中國駐英國公使楊曉光近日主持中外媒體吹風會時，敦促英國政府不要派代表團，也不要允許台灣相關人員訪問英國或與台灣進行任何官方接觸，要求英國「恪守一個中國原則，慎重妥善處理涉台問題」。

另外在社群平台微博上，最熱門的話題是伊朗總統直升機墜毀事件，而非賴清德的就職典禮。微博熱搜排行前五名中有三個是關於伊朗，且看不到有關於賴清德或是台灣的標籤。

《BBC》指出，搜尋賴清德的標籤時，會顯示出「該主題內容未顯示」，表示該主題已經被微博屏蔽，搜尋蔡英文的標籤也會的到類似結果。不過僅搜尋名字仍會顯示出結果。

▲台灣520舉行就職典禮，不過微博熱搜排行中最熱門的話題是伊朗總統墜機事件。（圖／翻攝自微博）
▲台灣520舉行就職典禮，不過微博熱搜排行中最熱門的話題是伊朗總統墜機事件。（圖／翻攝自微博）

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