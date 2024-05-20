中華民國、中華人民共和國互不隸屬！賴清德：任何政黨都要反併吞

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「團結一致，我們的腳步就更穩；相互扶持，我們的足跡就更遠！」賴清德說，為了國家的生存發展，他將透過民主的力量，團結所有國人，壯大國家。
「我們都知道，有主權才有國家！」賴清德指出，據中華民國憲法，中華民國主權屬於國民全體；有中華民國國籍者，為中華民國國民；由此可見，中華民國與中華人民共和國互不隸屬，「每一個人，都要團結、愛護國家；任何一個政黨，都要反併吞、護主權，不可為了政權犧牲國家主權」。
賴清德提到，當世界上有越來越多國家，公開支持台灣的國際參與，在在證明了，台灣是世界的台灣，台灣是全球和平繁榮值得信賴的力量。
賴清德說，全體國人不分族群，也不論先來後到，只要認同台灣，都是這個國家的主人，「無論是中華民國、中華民國台灣，或是台灣，皆是我們自己或國際友人稱呼我們國家的名稱，都一樣響亮。就讓我們不分彼此，大家一條心，大步走向世界！」
「當台灣走進世界，我們也歡迎世界走進台灣。許多新住民朋友、外籍友人，從世界各地來到台灣，寫下屬於台灣的新篇章。我要感謝你們，也要向你們致敬！」賴清德說道。
賴清指出，今天現場，也有千里來訪的國際友人，有歸國的僑胞朋友，以行動支持台灣，今晚也接待國內外賓客的國宴，選擇在台南舉辦；1624年，台灣從台南出發，開啟台灣全球化的開端，站在「台南400」的歷史時刻，台灣更要展現自信，勇敢航向新世界，讓世界迎接新台灣。
賴清德也要邀請每一位國人，和他一起為孕育你我的母親台灣喝采，「我們一起用行動守護她、榮耀她，讓世界擁抱她，讓她成為國際上令人尊敬的偉大國家！」
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