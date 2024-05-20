賴清德就職談話後台股急殺150點　回顧過去7次520後短中長期表現

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陳水扁2000年5月上任，台股大盤在9167.78點，就職當天大跌299.42點，卸任時，指數是9309.95點，阿扁執政8年，股市上漲142.17點，最高點9859，最低點為3411點。
而陳水扁520就職後7日、後1個月與後3個月，分別跌2.63%、跌1.47%與跌6.38%。2004年520連任，後7日、後1個月與後3個月分別漲3.74%、跌4.45%與跌3.31%。
2008年金融海嘯，520馬英九上任當天股價跌226.31，執政8年指數下跌1178.69點，最高點為2015年4月底觸碰1萬點，但收盤仍只有9956點，低點則是3955點。
而觀察2008年520之後7日、後1個月與後3個月，分別跌3.2%、跌12.86%與跌22.36%。馬英九2012年連任，後7日、後1個月與後3個月，分別跌0.78%、漲1.89%與漲3.33%。
總統蔡英文自2016年520上任，當天台北股市只有8131點，如今不僅攻破兩萬，近期還不斷創高來到16日的歷史新高點21304點，算算執政8年時間，台股上漲超過13000點，期間還歷經心冠肺炎疫情。
而蔡英文520上任後，後7日、後1個月與後3個月，分別漲4.09%、漲6.08%與10.46%。2020年連任，520後7日、後1個月與後3個月，分別漲0.98%、漲6.10%與漲13.34%。
整體來說，回顧過去7次520總統就職後，台股短中長期表現，平均後7日、後1個月與後3個月，分別漲0.62%、0.78%與0%。
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