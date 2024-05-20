今日來講股／520來反而利多出盡？分析師：新一周上下場恐兩樣情

賴清德就職談話後台股急殺150點　回顧過去7次520後短中長期表現

▲總統賴清德就職典禮談話後，台股急殺150點。（圖／擷取自三竹股市）
▲總統賴清德就職典禮談話後，台股急殺150點。（圖／擷取自三竹股市）

記者許家禎／台北報導

今（20）日為總統賴清德就職典禮，台股在此之前來到21258.47點，今日早盤以21278.38開出，早盤一度漲近80點，來到21338點，但隨後漲幅縮小，午盤11點賴清德發表談話後翻黑急殺，跌逾150多點，下殺來到21102點，跌幅0.6%。然而，回顧過去7次520總統就職後，台股短中長期表現，平均後7日、後1個月與後3個月，分別漲0.62%、0.78%與0%。

我是廣告 請繼續往下閱讀
回顧1996年前總統李登輝成為中華民國政府遷台後首屆民選政府，根據CMONEY統計，當年520總統就職的之後7日、後1個月與後3個月，台股分別上漲2.14%、10.06%與4.89%。

陳水扁2000年5月上任，台股大盤在9167.78點，就職當天大跌299.42點，卸任時，指數是9309.95點，阿扁執政8年，股市上漲142.17點，最高點9859，最低點為3411點。

▲520總統就職後的台股表現（資料來源／CMONEY）
▲520總統就職後的台股表現（資料來源／CMONEY）
而陳水扁520就職後7日、後1個月與後3個月，分別跌2.63%、跌1.47%與跌6.38%。2004年520連任，後7日、後1個月與後3個月分別漲3.74%、跌4.45%與跌3.31%。

2008年金融海嘯，520馬英九上任當天股價跌226.31，執政8年指數下跌1178.69點，最高點為2015年4月底觸碰1萬點，但收盤仍只有9956點，低點則是3955點。

而觀察2008年520之後7日、後1個月與後3個月，分別跌3.2%、跌12.86%與跌22.36%。馬英九2012年連任，後7日、後1個月與後3個月，分別跌0.78%、漲1.89%與漲3.33%。

總統蔡英文自2016年520上任，當天台北股市只有8131點，如今不僅攻破兩萬，近期還不斷創高來到16日的歷史新高點21304點，算算執政8年時間，台股上漲超過13000點，期間還歷經心冠肺炎疫情。

而蔡英文520上任後，後7日、後1個月與後3個月，分別漲4.09%、漲6.08%與10.46%。2020年連任，520後7日、後1個月與後3個月，分別漲0.98%、漲6.10%與漲13.34%。

整體來說，回顧過去7次520總統就職後，台股短中長期表現，平均後7日、後1個月與後3個月，分別漲0.62%、0.78%與0%。




更多「520賴清德就職」相關新聞。

520新政府上任！台股開高、午盤翻黑下跌逾百點　權值股熄火

今日來講股／520來反而利多出盡？分析師：新一周上下場恐兩樣情

520台股開高後漲幅縮小　傳產鋼鐵人發威！原物料強強滾

美Fed仍有鷹聲仍在！520新總統就職　新台幣早盤小貶至32.24元

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
鞋槓人生