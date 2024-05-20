勝利惡行曝光！「粗魯拖行、辱罵正妹」強迫順從　震撼影片外流

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另一段影片，勝利貌似喝醉酒，以嚴肅又高傲的表情發表談話：「要謙虛一點！我們要對一切保持謙虛！」鏡頭外有女聲答覆：「是的！」勝利繼續說：「聽著，即使歐巴我是BIGBANG的成員，在酒桌上也...」女子趕緊搶話安撫：「知道！你很好，非常好！」
BBC表示，許多當年和案件相關的人士，提到勝利在開設Burning Sun後，心態變得越來越扭曲，南韓娛樂女記者姜京允說，勝利和友人鄭俊英等男性團體中就像領導者一般的存在，朋友中還有權力相當大的警察，由於勝利當年是知名天團BIGBANG成員，人脈、後台和影響力強大，許多人都很聽從他的話，不敢有任何反抗。
姜京允說：「他（勝利）相信他所擁有的影響力，只要他一句話，不只韓國，甚至中國、美國的人脈都會伸出援手，至少能動員首爾江南夜店圈的人。」
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