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勝利惡行曝光！「粗魯拖行、辱罵正妹」強迫順從　震撼影片外流

▲前BIGBANG成員勝利惡行曝光，過去強拉女子就範的影片被公開，畫面令人髮指。（圖／勝利IG）
▲前BIGBANG成員勝利惡行曝光，過去強拉女子就範的影片被公開，畫面令人髮指。（圖／勝利IG）

記者楊穎軒／綜合報導

33歲前南韓天團BIGBANG成員勝利因為夜店「Burning Sun」醜聞案件，去年服完1年多刑期後出獄，近來頻繁在世界各地被民眾目擊，私生活依然精彩。近日一段勝利昔日在派對上強拉女子的影片曝光，鏡頭前總是展現陽光笑容他，眼神兇狠、無情，強迫女性順從自己，震撼外界。

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英媒BBC製作「揭露韓流明星聊天室裡的祕密」紀錄片，公開一段勝利對女性施暴的片段，可見一名纖瘦女子明確揮手表達拒絕之意，染著一頭金髮的勝利，突然臉色大變，出手抓住該女子手腕，強行把女方拖走，動作魯莽且非常粗暴，邊拉還邊大聲喝斥：「安靜一點！」女子則使勁全力掙扎，試圖將自己固定在原地，還可聽見旁邊有男性放聲大笑。

▲勝利（右）暴力拖行妙齡女子，強逼女方就範。（圖／BBC News 中文YouTube）
▲▼勝利（上下圖右）暴力拖行妙齡女子，強逼女方就範，疑似男友人不僅錄影還哈哈大笑。（圖／BBC News 中文YouTube）
▲▼勝利（右）暴力拖行妙齡女子，強逼女方就範。（圖／BBC News 中文YouTube）
▲▼勝利（上下圖右）暴力拖行妙齡女子，強逼女方就範。（圖／BBC News 中文YouTube）
▲▼勝利（上下圖右）暴力拖行妙齡女子，強逼女方就範。（圖／BBC News 中文YouTube）
另一段影片，勝利貌似喝醉酒，以嚴肅又高傲的表情發表談話：「要謙虛一點！我們要對一切保持謙虛！」鏡頭外有女聲答覆：「是的！」勝利繼續說：「聽著，即使歐巴我是BIGBANG的成員，在酒桌上也...」女子趕緊搶話安撫：「知道！你很好，非常好！」

BBC表示，許多當年和案件相關的人士，提到勝利在開設Burning Sun後，心態變得越來越扭曲，南韓娛樂女記者姜京允說，勝利和友人鄭俊英等男性團體中就像領導者一般的存在，朋友中還有權力相當大的警察，由於勝利當年是知名天團BIGBANG成員，人脈、後台和影響力強大，許多人都很聽從他的話，不敢有任何反抗。

姜京允說：「他（勝利）相信他所擁有的影響力，只要他一句話，不只韓國，甚至中國、美國的人脈都會伸出援手，至少能動員首爾江南夜店圈的人。」

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