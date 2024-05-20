賴清德520就職！美國務卿布林肯撰文讚台灣民眾「展現民主強健」
第16任總統、副總統就職典禮今（5/20）正式舉行，賴清德與蕭美琴今宣誓就職並發表就職演說，各國外賓紛紛至總統府致賀，美國官方也派跨黨派代表團到場。對此，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）稍早也發表聲明祝賀，恭喜賴清德成為「台灣第五位民選總統」，並恭賀台灣人民「再次展現其民主體制的強健與堅韌」。
國際中心楊智傑／綜合報導
總統當選人賴清德今（20）日上午進行就職典禮，全球各大媒體高度關注，美國國務卿布林肯稍早也發表聲明，祝賀賴清德成為「台灣第五位民選總統」，也恭賀台灣人民再次展現其民主體制的強健與堅韌。
聲明當中也提到，美國人民與台灣人民之間的夥伴關係「根植於民主價值」，無論是在貿易、經濟、文化還是人民之間的情誼等面向都「持續擴展與深化」。
布林肯也對前總統蔡英文過去8年來致力於強化台美關係表示讚揚，同時期許和總統賴清德以及橫跨台灣政治光譜的夥伴攜手合作，促進雙方共同利益、價值，深化彼此長久以來的非官方關係，並維持台海和平與穩定。
外交部統計，今年共有51團、508位外賓參加今日的就職典禮和相關活動，包含前美國在台協會主席卜睿哲（Richard Bush）和美國在台協會（AIT）主席羅森柏格（Laura Rosenberger）都到場向賴清德、蕭美琴道賀觀禮。