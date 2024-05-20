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檢舉勝利「偷拍不雅片」關鍵人物是具荷拉！BBC公開她生前一段話

▲KARA成員具荷拉（中）是舉發勝利、鄭俊英、崔鍾訓、Eddy Kim、李宗泫於2019年參與的「Burning Sun事件」的關鍵人物。（圖／達志、美聯社、具荷拉IG）
▲KARA成員具荷拉（中）是舉發勝利、鄭俊英、崔鍾訓、Eddy Kim、李宗泫於2019年參與的「Burning Sun事件」的關鍵人物。（圖／達志、美聯社、具荷拉IG）

記者陳雅蘭／綜合報導

韓星勝利、鄭俊英、崔鍾訓、Eddy Kim、李宗泫於2019年參與的「Burning Sun事件」包含強姦和針孔攝影機偷拍、聊天室的不法訊息與散播女性不雅片，以及警察腐敗等問題，上述藝人已退出演藝圈，勝利已出獄，鄭俊英、崔鍾訓服刑中。原以為事件已告一段落，BBC則在昨（19）發表震撼新聞，揭露這一切的重要關鍵人物，就是已故的女團KARA成員具荷拉，因為具荷拉生前也曾被前男友偷拍過，所以很想幫助受害者，讓壞蛋繩之以法，可惜具荷拉依舊敵不過外界輿論與心魔，在2019年11月結束生命；具荷拉勇敢的行為曝光後，讓全網難過不已。

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▲姜允京透露具荷拉是協助「Burning Sun事件」破案的重要人物。（圖／BBC News 中文YouTube）
▲姜允京透露具荷拉是協助「Burning Sun事件」破案的重要人物。（圖／BBC News 中文YouTube）
▲具荷拉跟崔鍾訓是好友，最後選擇大義滅親，公開崔鍾訓偷拍、傳播女性私密影片惡行。（圖／BBC News 中文YouTube）
▲具荷拉跟崔鍾訓是好友，但她最後選擇大義滅親，公開崔鍾訓偷拍、傳播女性私密影片的惡行。（圖／BBC News 中文YouTube）
姜允京是報導「Burning Sun事件」記者之一，當時案件爆出警察高層「警察總長」介入吃案，調查一直卡關，直到接到具荷拉主動致電，才讓案情有了曙光。姜允京透露當時具荷拉一開頭就說：「記者您好，我是荷拉，我真的很想幫到您。」因為具荷拉跟崔鍾訓、勝利、鄭俊英等人是朋友，所以看過他們手機，具荷拉直言：「他們手機裡面真的有很多不正常的東西。」

具荷拉跟姜允京說：「我要怎麼樣才能幫到您？」姜允京才提議：「我需要知道那位警察是誰，但我沒有辦法，妳能幫我嗎？」具荷拉就打給崔鍾訓，以擴音的方式問話，讓姜允京在一旁錄下關鍵證據，崔鍾訓指認警察的身分說：「他是職位很高的人，見過一次面，跟他打過一次高爾夫球，也在青瓦台工作過，以前當過警察。警察總長不是虛構人物，是一位叫尹奎根的人。」

▲「Burning Sun事件」當年有警察高層介入吃案，崔鍾訓抖出「警察總長」身分。（圖／BBC News 中文YouTube）
▲「Burning Sun事件」當年有警察高層介入吃案，崔鍾訓抖出「警察總長」身分。（圖／BBC News 中文YouTube）
當然具荷拉不是只有誘導崔鍾訓說出關鍵證據，因為具荷拉跟崔鍾訓從練習生時期就是好友，她就苦勸他「鍾訓我來幫你」、「把你知道的一切，原原本本個告訴這位記者吧」，也因如此，「Burning Sun事件」的案件才有新進展。

問及願意幫忙的原因，具荷拉就說「我也是色情報復的偷拍影片受害者」；姜允京想到2018年具荷拉因為被前髮型師男友劃破臉、子宮被打到出血，男生甚至要公開兩段性愛影片威脅而鬧上新聞版面，具荷拉還下跪求饒，畫面讓人不捨。具荷拉的哥哥也說，妹妹生前一直被威脅「我會讓妳的演藝生涯澈底完蛋」，因為當歌手一直是具荷拉的夢想，妹妹很怕影片被公開後，就會失去一切。

▲勝利、鄭俊英、崔鍾訓等人爆出醜聞時，恰巧張紫妍案扯出政壇人士涉入其中。（圖／達志）
▲勝利（左起）、鄭俊英、崔鍾訓等人都是「Burning Sun事件」參與者，3人已退出演藝圈。（圖／達志）
勝利曾是天團BIGBANG成員，在2019年捲入「Burning Sun事件」牽扯性犯罪、官商勾結、毒品買賣等，於2021年被迫「退伍入獄」、2023年2月9日出獄。崔鍾訓原本是知名樂團FTISLAND的隊長，因為是「Burning Sun事件」參與者之一，也被迫退出團體，2019年5月入獄鄭俊英則於2020年被判有期徒刑5年

具荷拉是女團KARA的成員，2018年曾服用大量藥物輕生未遂，經紀公司隨後澄清是因為嚴重失眠才接受治療；她接而爆出被前男友偷拍新聞，2019年10月接獲好友雪莉自殺噩耗，疑似扛不住種種打擊，具荷拉於2019年11月24日家中自縊，得年28歲。

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