檢舉勝利「偷拍不雅片」關鍵人物是具荷拉！BBC公開她生前一段話

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具荷拉跟姜允京說：「我要怎麼樣才能幫到您？」姜允京才提議：「我需要知道那位警察是誰，但我沒有辦法，妳能幫我嗎？」具荷拉就打給崔鍾訓，以擴音的方式問話，讓姜允京在一旁錄下關鍵證據，崔鍾訓指認警察的身分說：「他是職位很高的人，見過一次面，跟他打過一次高爾夫球，也在青瓦台工作過，以前當過警察。警察總長不是虛構人物，是一位叫尹奎根的人。」
當然具荷拉不是只有誘導崔鍾訓說出關鍵證據，因為具荷拉跟崔鍾訓從練習生時期就是好友，她就苦勸他「鍾訓我來幫你」、「把你知道的一切，原原本本個告訴這位記者吧」，也因如此，「Burning Sun事件」的案件才有新進展。
問及願意幫忙的原因，具荷拉就說「我也是色情報復的偷拍影片受害者」；姜允京想到2018年具荷拉因為被前髮型師男友劃破臉、子宮被打到出血，男生甚至要公開兩段性愛影片威脅而鬧上新聞版面，具荷拉還下跪求饒，畫面讓人不捨。具荷拉的哥哥也說，妹妹生前一直被威脅「我會讓妳的演藝生涯澈底完蛋」，因為當歌手一直是具荷拉的夢想，妹妹很怕影片被公開後，就會失去一切。
勝利曾是天團BIGBANG成員，在2019年捲入「Burning Sun事件」牽扯性犯罪、官商勾結、毒品買賣等，於2021年被迫「退伍入獄」、2023年2月9日出獄。崔鍾訓原本是知名樂團FTISLAND的隊長，因為是「Burning Sun事件」參與者之一，也被迫退出團體，2019年5月入獄。鄭俊英則於2020年被判有期徒刑5年。
具荷拉是女團KARA的成員，2018年曾服用大量藥物輕生未遂，經紀公司隨後澄清是因為嚴重失眠才接受治療；她接而爆出被前男友偷拍新聞，2019年10月接獲好友雪莉自殺噩耗，疑似扛不住種種打擊，具荷拉於2019年11月24日家中自縊，得年28歲。
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