入列00940、00944成分股　長榮帶量抗跌漲5%、一度衝至222元

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00940共有21檔個股納入，分別為三陽工業、華碩、國產、冠德、華固、長榮航、漢翔、京城銀、玉山金、永豐金、第一金、華立、健鼎、新日興、玉晶光、京鼎、欣陸、南寶、天鈺、長虹、台表科；21檔個股遭剔出，分別為統一、中碳、光洋科、光寶科、佳世達、漢唐、可成、神基、聯陽、智易、合勤控、神達、中磊、瀚宇博、上海商銀、亞翔、耕興、矽創、南茂、寶成、巨大。
00944共有24檔個股納入，分別為環泥、遠東新、聯強、億光、長榮、裕民、慧洋-KY、華南金、國泰金、遠百、潤泰全、華立、台灣大、遠傳、和碩、世界先進、群益證、精誠、台郡、台表科、長華、可寧衛、中保科、中鼎；24檔個股遭剔出，聚陽、興農、中碳、光洋科、正新、瑞昱、群光、漢唐、聯發科、榮運、兆豐金、神基、欣銓、鈊象、新日興、台勝科、瀚宇博、中美晶、新普、亞翔、合晶、精成科、力成、宏全。
00940跟00944成分股變動皆是今日開始生效，也因此為成為長榮上攻的動力，早盤最高上漲逾5%、來到222元，台股午盤跳水翻黑，長榮也力守紅盤，下午12點05分上漲0.48%，成交量超過4.7萬張。遭處置的陽明也上漲0.28%，萬海則是下跌1%。