今日來講股／520來反而利多出盡？分析師：新一周上下場恐兩樣情

入列00940、00944成分股　長榮帶量抗跌漲5%、一度衝至222元

▲00940、00944公布最新換股結果，長榮皆入列成分股，今日股價一度飆逾5%。（圖／長榮提供）
▲00940、00944公布最新換股結果，長榮皆入列成分股，今日股價一度飆逾5%。（圖／長榮提供）

記者陳郁柔／台北報導

航運股先前在運價上漲的題材之下，股價已經先行狂漲好幾天，也讓貨櫃股中的陽明、萬海遭證交所列為處置股，分盤交易每5分鐘撮合一次至5月底。而上週五（20日）巨嬰ETF元大台灣價值高息（00940）公布換股結果，長榮保留在成分股內，再加上野村趨勢動能高息（00944）也新增長榮納為成分股，激勵長榮早盤股價一度上漲5%，衝至222元，連帶也讓貨櫃股同步上漲。

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上週五00940公布最新換股結果，總共更換21檔個股，其中投資人關注長榮是否被汰換掉，揭榜後長榮仍在成分股內，再加上另一檔月月配ETF 00944上週五也公布換股結果，總共有24檔個股更換，其中長榮被納入成分股中。

00940共有21檔個股納入，分別為三陽工業、華碩、國產、冠德、華固、長榮航、漢翔、京城銀、玉山金、永豐金、第一金、華立、健鼎、新日興、玉晶光、京鼎、欣陸、南寶、天鈺、長虹、台表科；21檔個股遭剔出，分別為統一、中碳、光洋科、光寶科、佳世達、漢唐、可成、神基、聯陽、智易、合勤控、神達、中磊、瀚宇博、上海商銀、亞翔、耕興、矽創、南茂、寶成、巨大。

00944共有24檔個股納入，分別為環泥、遠東新、聯強、億光、長榮、裕民、慧洋-KY、華南金、國泰金、遠百、潤泰全、華立、台灣大、遠傳、和碩、世界先進、群益證、精誠、台郡、台表科、長華、可寧衛、中保科、中鼎；24檔個股遭剔出，聚陽、興農、中碳、光洋科、正新、瑞昱、群光、漢唐、聯發科、榮運、兆豐金、神基、欣銓、鈊象、新日興、台勝科、瀚宇博、中美晶、新普、亞翔、合晶、精成科、力成、宏全。

00940跟00944成分股變動皆是今日開始生效，也因此為成為長榮上攻的動力，早盤最高上漲逾5%、來到222元，台股午盤跳水翻黑，長榮也力守紅盤，下午12點05分上漲0.48%，成交量超過4.7萬張。遭處置的陽明也上漲0.28%，萬海則是下跌1%。

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