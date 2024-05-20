金塊連霸夢碎！灰狼締造G7史上最大逆轉勝　替補Reid扮演奇兵

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此戰灰狼在上半場結束以15分落後，第三節一度落後20分，眼看著比賽即將失去懸念，但頑強的灰狼反撲實現大逆轉，將本系列賽的精彩程度推向新高潮。
本輪系列賽初期，灰狼在客場取得2連勝震撼聯盟，隨後金塊在客場連扳兩場，展現了衛冕冠軍的實力。接著灰狼在客場的天王山之戰落敗，但G6灰狼頂住壓力，在主場狂勝金塊45分，把系列賽逼入G7生死戰。而搶七大戰中，灰狼在絕境中逆轉勝，整個過程有如雲霄飛車。
金塊雙星難救主 灰狼打出團隊勝利
灰狼能夠贏下這場比賽，關鍵在於他們將團隊戰術發揮到極致，G6灰狼在防守端有效限制Nikola Jokic，收穫一場大勝，但金塊不是省油的燈，憑藉Jokic的能力和球商，試圖破解灰狼包夾戰術，只是金塊除了Jokic和Jamal Murray之外，其他球員幾乎神隱，也種下敗因。
此戰金塊Murray轟下35分3籃板3助攻，Jokic則得到34分19籃板7助攻，其餘無人得分上雙，全隊得分第三高的是Michael Porter Jr.，僅有7分進帳，而金塊整場攻下90分，Murray與Jokic兩人合計就佔了69分。
替補Naz Reid扮演奇兵
反觀，灰狼一共有6人得分上雙，Karl-Anthony Towns發揮出色，繳出23分12籃板2助攻，在Anthony Edwards上半場低迷的情況下擔起進攻，Jaden McDaniels貢獻23分6籃板，Edwards則貢獻16分8籃板7助攻，Rudy Gobert得到13分9籃板，Mike Conley拿下10分，值得注意的是，替補的Naz Reid貢獻11分4籃板1助攻，他在第四節獨砍8分，可說是本場勝利功臣之一。
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