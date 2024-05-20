李亦伸專欄／溜馬vs.塞爾提克！NBA季後賽東區決賽誰勝出機率大？

金塊連霸夢碎！灰狼締造G7史上最大逆轉勝　替補Reid扮演奇兵

▲NBA季後賽史上第一次！G7灰狼克服20分落後，上演大逆轉寫超狂紀錄。（圖／美聯社／達志影像）
▲NBA季後賽史上第一次！G7灰狼克服20分落後，上演大逆轉寫超狂紀錄。（圖／美聯社／達志影像）

記者路皓惟/綜合報導

NBA季後賽西區次輪G7殊死戰，明尼蘇達灰狼克服多達20分落後，並在下半場上演逆轉秀，在客場以98：90擊敗衛冕冠軍丹佛金塊，創下NBA季後賽搶七大戰最大分差逆轉勝，也是史上第一支在半場落後15分情況下，最終逆轉勝出的球隊。

我是廣告 請繼續往下閱讀
灰狼締造季後賽搶七最大逆轉勝

此戰灰狼在上半場結束以15分落後，第三節一度落後20分，眼看著比賽即將失去懸念，但頑強的灰狼反撲實現大逆轉，將本系列賽的精彩程度推向新高潮。

本輪系列賽初期，灰狼在客場取得2連勝震撼聯盟，隨後金塊在客場連扳兩場，展現了衛冕冠軍的實力。接著灰狼在客場的天王山之戰落敗，但G6灰狼頂住壓力，在主場狂勝金塊45分，把系列賽逼入G7生死戰。而搶七大戰中，灰狼在絕境中逆轉勝，整個過程有如雲霄飛車。

金塊雙星難救主　灰狼打出團隊勝利

灰狼能夠贏下這場比賽，關鍵在於他們將團隊戰術發揮到極致，G6灰狼在防守端有效限制Nikola Jokic，收穫一場大勝，但金塊不是省油的燈，憑藉Jokic的能力和球商，試圖破解灰狼包夾戰術，只是金塊除了Jokic和Jamal Murray之外，其他球員幾乎神隱，也種下敗因。

此戰金塊Murray轟下35分3籃板3助攻，Jokic則得到34分19籃板7助攻，其餘無人得分上雙，全隊得分第三高的是Michael Porter Jr.，僅有7分進帳，而金塊整場攻下90分，Murray與Jokic兩人合計就佔了69分。

替補Naz Reid扮演奇兵

反觀，灰狼一共有6人得分上雙，Karl-Anthony Towns發揮出色，繳出23分12籃板2助攻，在Anthony Edwards上半場低迷的情況下擔起進攻，Jaden McDaniels貢獻23分6籃板，Edwards則貢獻16分8籃板7助攻，Rudy Gobert得到13分9籃板，Mike Conley拿下10分，值得注意的是，替補的Naz Reid貢獻11分4籃板1助攻，他在第四節獨砍8分，可說是本場勝利功臣之一。

▲替補的Naz Reid貢獻11分4籃板1助攻，他在第四節獨砍8分，可說是本場頭號奇兵。（圖／美聯社／達志影像）
▲替補的Naz Reid貢獻11分4籃板1助攻，他在第四節獨砍8分，可說是本場頭號奇兵。（圖／美聯社／達志影像）
更多最即時、最熱門的運動新聞，請加入「NOW運動」粉絲專頁  

灰狼、溜馬上次進分區決賽！KG領軍三巨頭不敵湖人　PG在陣輸熱火

灰狼20分大逆轉！搶七決戰98:90淘汰金塊　睽違20年殺進西區決賽

「蟻人」Anthony Edwards自豪守住金塊！期待下戰打Kyrie Irving

溜馬「新跑轟」打爆尼克！狂打臉ESPN16專家　主帥Carlisle功勞大

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
鞋槓人生