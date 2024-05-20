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具荷拉是「勝利鄭俊英案」關鍵人物！熱心給證據卻枉死　網友淚崩

▲具荷拉是鄭俊英、勝利案的關鍵人物，最後卻埋葬在酸民的霸凌聲中，網友得知後全哭了。（圖／具荷拉IG）
▲具荷拉是鄭俊英、勝利案的關鍵人物，最後卻埋葬在酸民的霸凌聲中，網友得知後全哭了。（圖／具荷拉IG）

記者薛羽彤／綜合報導

韓國女星具荷拉2019年在家輕生，得年28歲。英國媒體《BBC》近日針對鄭俊英、勝利2019年的Burning Sun事件進行報導，吹哨人記者姜京允透露，具荷拉付出了非常大的心力來協助，無奈最後她卻埋葬在網友的攻擊輿論，影片曝光後網友心疼表示，「荷拉真的很勇敢，看著看著又想哭了。」

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BBC昨日公開專題紀錄片《BBC紀錄片：下藥、性侵和羞辱——揭露韓流明星聊天室裡的秘密》，影片中記錄2名韓國娛樂女記者，如何揭露韓星們的祕密聊天群組，其中記者姜京允提到，具荷拉主動來電表示願意提供協助，「具荷拉的出現，讓我們找到了警察勾結的實際人物。」具荷拉和勝利、鄭俊英等人都認識，與崔鍾訓更是從練習生時期就是好友，她向記者透露「自己曾看過他們手機中有很多不正常的東西。」

▲具荷拉昨（24）日驚傳在家中身亡。（圖／IG）
▲具荷拉2019年在家中身亡。（圖／具荷拉IG）
▲具荷拉（左）和崔鍾訓是多年好友。（圖／BBC News 中文YouTube）
▲具荷拉（左）和崔鍾訓是多年好友。（圖／BBC News 中文YouTube）
事實上，具荷拉之所以幫助記者，是因為自己也是同類型的受害者，她曾被前男友以手握性愛影片為由要挾，接著面對閨密雪莉的離世，被酸民指責她利用朋友的死炒作，最終被網路霸凌、輿論壓力壓垮，具荷拉於2019年11月24日在家輕生。

BBC公開具荷拉正義的行徑，也令網友感到不捨，「具荷拉真的是一位天使勇敢發聲的女性真的辛苦了。真相付出的代價太大了」、「這麼美麗又善良的具荷拉，幫助他們並揭露了這件事情，其實拯救了未來可能會遇到這些事情的女性們，可是，她卻沒有救回自己」、「具荷拉真的是很善良勇敢的女孩」、「悼念荷拉，支持敢於公布真相的人們。」

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