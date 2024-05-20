具荷拉是「勝利鄭俊英案」關鍵人物！熱心給證據卻枉死　網友淚崩

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事實上，具荷拉之所以幫助記者，是因為自己也是同類型的受害者，她曾被前男友以手握性愛影片為由要挾，接著面對閨密雪莉的離世，被酸民指責她利用朋友的死炒作，最終被網路霸凌、輿論壓力壓垮，具荷拉於2019年11月24日在家輕生。
BBC公開具荷拉正義的行徑，也令網友感到不捨，「具荷拉真的是一位天使勇敢發聲的女性真的辛苦了。真相付出的代價太大了」、「這麼美麗又善良的具荷拉，幫助他們並揭露了這件事情，其實拯救了未來可能會遇到這些事情的女性們，可是，她卻沒有救回自己」、「具荷拉真的是很善良勇敢的女孩」、「悼念荷拉，支持敢於公布真相的人們。」
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※ 拒絕暴力請撥打：113、110
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