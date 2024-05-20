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週末颱風「生成機率40%」！今晚梅雨鋒面先到　全台有雨到週五

▲氣象專家賈新興提醒，週六（5/25）晚上，菲律賓東方外海「熱帶性低氣壓」生成機率約7至8成，週日（5/26）颱風生成機率則有3至4成。（圖／賈新興YouTube）
▲氣象專家賈新興提醒，週六（5/25）晚上，菲律賓東方外海「熱帶性低氣壓」生成機率約7至8成，週日（5/26）颱風生成機率則有3至4成。（圖／賈新興YouTube）

記者張志浩／綜合報導

今（20）日入夜開始，「梅雨季第3波鋒面」接近台灣，一直到週五（5/24）本波鋒面會一直在台灣附近滯留、徘徊，並在週二、週三（5/21、5/22）帶來較大雨勢，氣象專家、台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興更提醒，週六（5/25）晚上，菲律賓東方外海「熱帶性低氣壓」生成機率約7至8成，週日（5/26）颱風生成機率則有3至4成。

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天氣風險公司分析師吳聖宇指出，今天白天是「西南季風」逐漸增強的過程，水氣增多，西半部有局部短暫陣雨或雷雨，東半部午後開始將有局部短暫陣雨或雷雨，晚間隨著地面鋒面逐漸建立，有對流系統在台灣附近消長，全台各地持續會有短暫陣雨或雷雨，提醒民眾外出要記得攜帶雨具，並且多留意最新的雷達降雨回波變化。

▲今（20）日入夜開始，「梅雨季第3波鋒面」接近台灣，各地都會開始出現雨勢。（圖／中央氣象署提供）
▲今（20）日入夜開始，「梅雨季第3波鋒面」接近台灣，各地都會開始出現雨勢。（圖／中央氣象署提供）
賈新興則說明，明日至週五，受鋒面低壓帶影響，高雄以北及澎湖有局部陣雨或雷雨，屏東及宜花東也有局部短暫雨， 明日特別要留意「雲林以北及澎湖」有局部較大雷陣雨發生的機率。

週六清晨，彰化以北及宜花有零星短暫雨，午後嘉義以北及宜花東有局部短暫雨，週日午後，高雄以北及宜花東有局部短暫陣雨。此外，菲律賓東方外海在週六，熱帶性低氣壓生成機率約7至8成，週日今年第一號颱風「艾維尼」生成機率則有3至4成。


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