省時又省荷包！端午連假搭公共運輸享國道客運85折 轉乘還免費
端午3天連假即將到來，交通部公路局為鼓勵民眾於連假期間搭乘公共運輸，紓解道路交通壅塞，提供多項公共運輸優惠措施，自113年6月7日0時至113年6月10日24時止，搭乘 89條國道客運路線，享平日優惠或原票價85折，民眾若搭乘國道客運、台鐵及高鐵10小時內轉乘在地客運、公車的乘客，提供免費電子票證轉乘優惠，東部也有提供加碼方案，。
記者林莞茜／綜合報導
公路局表示，端午假期是今年的最後一個連續假期，今年的端午連續假期共3天，要返鄉、旅遊者，可多利大眾運輸工具，既省時又省荷包喔，在票價優惠方面， 89條國道客運路線享平日優惠或原票價85折，轉乘優惠則是搭乘國道客運、台鐵及高鐵10小時內轉乘在地客運、公車的乘客，使用電子票證還有提供轉乘一段票或基本里程免費。
此外，公路局也特別推出東部地區加碼優惠二擇一，只要在113年6月8日0時至6月10日24時期間，可選「在地有腳租賃優惠」，搭乘指定東部國道客運路線享租車優惠，持租賃憑證享回程票價優惠（汽車折200元、機車100元）；或是持東部合法旅宿業住宿憑證或台灣好行套票，搭乘東部國道客運享4人同行1人免費，回程再折抵200元。
公路局提醒，出遊民眾可透過公路汽車客運資訊網站查詢公路客運即時動態，或下載「iBus公路客運」手機APP程式，方便隨時隨地查詢車輛發車及預定到站時間跟部分縣市市區公車路線相關乘車訊息。