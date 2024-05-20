「逆風女俠」盧秀燕出席520 先祝國運昌隆再談來日方長
台中市長盧秀燕日前在藍營一片抵制聲浪中，主動宣佈將出席520總統就職典禮，逆風扭轉局勢。今天她以一席白色西裝、別著國旗別針出席，祈願願「國家強盛、人民幸福」，並透露已向新任行政院長卓榮泰請假，議會總質詢期間，自己將有一段時間無法參加行政院會，但「來日方長」。
記者顏幸如／台中報導
台中市長盧秀燕在國民黨立院黨團蘊釀抵制總統就職典禮之際，宣佈已成功向議會請假半天，將出席520，立法院副院長江啟臣隨即宣佈也會出席，之後其他六都市長相繼表態，最終僅新北市長侯友宜未出席。對於綠營諷刺她來「見習」，盧秀燕一笑帶過，僅表示「4年前蔡總統就職，我受邀、也參加了」。盧秀燕的「逆風」操作贏得多數人好感，藍營部份人士對她化解內部尷尬與岐見，私下稱盧「有女俠風範」。
今（20）日上午盧秀燕出席總統就職典禮前受訪，不忘再度感謝台中市議會，表示自己專程向議會請假、親自北上參加總統就職典禮，就是要獻上自己的祝福，祝福國家強盛、國運昌隆、人民幸福。
典禮結束後她與江啟臣一同受訪，再度提及向議會請假、專程參加總統就職典禮一事。並指今天碰到幾位過去共事的首長，除了分別打招呼，也跟新任行政院長卓榮泰請假，「因為從今天下午開始我要進行總質詢，所以有一段時間無法參加行政院會，所以特別跟他表示不好意思」。除了表示「不過來日方長」，還特別提及自己和江啟臣今天一起參加國家大典，「送上我們的祝福」。