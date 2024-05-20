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NBA／金塊弄丟20分領先優勢遭媒體質疑　主帥Malone賽後竟爆粗口

▲金塊弄丟20分領先優勢遭媒體質疑，主帥Malone賽後竟爆粗口。（圖／美聯社／達志影像）
▲金塊弄丟20分領先優勢遭媒體質疑，主帥Malone賽後竟爆粗口。（圖／美聯社／達志影像）

記者張志宇/綜合報導

衛冕軍NBA丹佛金塊在今（20）日主場，以90:98不敵明尼蘇達灰狼，宣告本賽季提早結束，但其實本場金塊並非沒有贏球機會，一度在上半場時領先20分，但最終在下半場進攻火力被限制住，才被灰狼在末節最後4分鐘時，打出一波10:0攻勢帶走比賽，對此主帥Michael Malone被問到領先20分還被逆轉的問題時，則回覆，「下一個問題老哥，賽季結束了，去『他X的』領先20分，賽季結束了，你們不懂嗎？這真的很艱難，傻子問題。」

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金塊衛冕失敗　主帥比喻馬刺王朝

賽後記者會上主帥Michael Malone先是談到沒能衛冕成功，並直言，「我從訓練營開始就和球隊說過，衛冕是一件很難的事，上一支做到的是17-18年的金州勇士，我想以現有的規則，讓衛冕變得難上加難，但有一件事我們就像馬刺王朝，他們從來沒有2連冠，所以我認為沒拿下冠軍只是暫時的，並不是致命的失敗。」

隨著金塊遭到淘汰，Michael Malone也表示，「我知道贏球很難，但我們體會到失敗，明年將不惜一切代價拿下冠軍，要避免再感受失敗的感覺。」

灰狼主帥談戰勝金塊　防守成主因

灰狼本場靠著Anthony Edwards全場繳出16分8籃板7助攻，與團隊的優異防守，是拿下比賽勝利的主因，賽後主帥Chris Finch就透露，「我整個系列賽都在灌輸球隊一個觀念，在最佳狀態時，我們比他們強，今天我們做到了。」

此外今（20）日Anthony Edwards雖然繳出全能表現，但全場24次出手僅6中，若輸球勢必成為球隊戰犯，賽後「蟻人」Anthony Edwards則表示，「在籃球比賽中，有很多種方式可以取勝，不僅僅是只有進攻，我可不是一個只會得分的人。」

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