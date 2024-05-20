NBA／金塊弄丟20分領先優勢遭媒體質疑　主帥Malone賽後竟爆粗口

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賽後記者會上主帥Michael Malone先是談到沒能衛冕成功，並直言，「我從訓練營開始就和球隊說過，衛冕是一件很難的事，上一支做到的是17-18年的金州勇士，我想以現有的規則，讓衛冕變得難上加難，但有一件事我們就像馬刺王朝，他們從來沒有2連冠，所以我認為沒拿下冠軍只是暫時的，並不是致命的失敗。」
隨著金塊遭到淘汰，Michael Malone也表示，「我知道贏球很難，但我們體會到失敗，明年將不惜一切代價拿下冠軍，要避免再感受失敗的感覺。」
灰狼主帥談戰勝金塊 防守成主因
灰狼本場靠著Anthony Edwards全場繳出16分8籃板7助攻，與團隊的優異防守，是拿下比賽勝利的主因，賽後主帥Chris Finch就透露，「我整個系列賽都在灌輸球隊一個觀念，在最佳狀態時，我們比他們強，今天我們做到了。」
此外今（20）日Anthony Edwards雖然繳出全能表現，但全場24次出手僅6中，若輸球勢必成為球隊戰犯，賽後「蟻人」Anthony Edwards則表示，「在籃球比賽中，有很多種方式可以取勝，不僅僅是只有進攻，我可不是一個只會得分的人。」
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