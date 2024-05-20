金價飆新高！黃金存摺衝2536元天價 3個月投報率逾24%
國際黃金價格飆破2440美元新天價，台灣銀行新台幣計價黃金存摺今（20）日盤中每公克也一度來到新台幣2536元，若以今年2月16日收盤低點2032元估算，當時投資100公克，3個月就賺了5萬0400元，投資報酬率達24.8%。外匯專家李其展今（20）日接受《NOWnews今日新聞》採訪時表示，投資黃金工具很多，黃金存摺適合想長期投資的人，除可定期定額投資，有需求又可換成實體黃金，因此，對黃金有興趣，要長期投資的人，是可以考慮的投資工具選擇。
記者顏真真／台北報導
根據台銀分析報告指出，上週五（5/17）雪梨金市以每英兩2376.45美元開市，因上週四紐約聯儲威廉姆斯等多位聯儲官員持續對降息採取謹慎態度下，美元指數延續反彈走勢重回季線104.7之上，壓縮金價上行空間，使金價於2380美元附近窄幅波動。歐美時段，金價盤堅上行2387美元附近，後歐元區公布4月CPI終值年增率為2.4%與核心 CPI終值年增率為 2.7%，皆與前值相同，歐元區通膨狀況不變下，打壓部分市場對歐元區降息的預期，歐元兌美元低檔反彈，使美元指數自日中高點拉回至104.6，激勵金價一度上漲至 2405.08美元後小幅回檔。
之後，美國接續公布4月諮商會領先經濟指數（LEI）是繼今年3月下降0.3%後，4月再下降0.6%至101.8，顯示美國未來經濟狀況恐轉趨疲軟，有利美聯儲降息的預期，提振金價續強衝破2420美元後收斂。最後報價2414.89美元，較5月15日最後報價2376.44美元，上漲38.45 美元，漲幅 1.62%。
台銀進一步指出，歐洲經紀商Mind Money首席執行長Julia Khandoshko表示，當前環境對金價而言仍有很大的看漲潛力。後續隨美聯儲的政策轉變，特別是若降息的明確訊號釋出，伴隨中東地緣政治的衝突升級，都有助支撐金價並續推金價。另外，隨著各國央行繼續購買黃金以實現外匯儲備多元化，勢必推動金價的長期上漲趨勢。
此外，全球17檔主要黃金ETF，2024年5月17日持有數量增加1.8047公噸，為2512.3123公噸。全球最大的SPDR黃金ETF，2024年5月17日持有數量增加5.18公噸，為838.54公噸。
今日國際黃金現貨也一度來到2440美元，銀樓飾金賣出牌告價亦飆漲到每錢新台幣9780元新高，台銀黃金存摺賣出價同樣大漲，每公克一度來到新台幣2536元新高，若以投資黃金存摺來說，以2月16日低點每公克2032元來說，當時買進100公克只要花20萬3200元，放到現在漲到25萬3600元，等於3個月就賺了5萬0400元，投報率24.8%。