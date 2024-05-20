英超曼城4連霸！瓜帥Guardiola7年6冠戰績顯赫：完成不可能的任務

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曼城本季英超最終戰對上西漢姆聯，Phil Foden在上半場第18分鐘完成「梅開二度」，加上Rodri下半場進球，奠定勝基，最終曼城以3：1贏球，成為英超史上首支四連霸的球隊。由Guardiola領軍的曼城，近年橫掃各大賽事冠軍，包括夢寐以求的歐冠冠軍也在上個賽季達成，實現國內聯賽、盃賽、歐冠冠軍的「歐洲三冠王」壯舉。
瓜帥可能告別曼城 下一步挑戰世界盃？
主帥Guardiola表示：「我在曼城經歷了不少疲累的時刻，還好贏球帶來幸福，我也開始想『目前沒有球隊達成過英超四連霸』，於是我找到留下來的意義。」
未來「瓜帥」是否告別曼徹斯特，成為球迷關注的焦點，他表示：「在歐冠決賽後，一切都將結束了，2025年夏天我離開的機會比留下來高。」他坦言不知道未來的目標是什麼，因為該贏的比賽都贏過了，之後可能會以國家隊教練身分挑戰FIFA世界盃冠軍。
Guardiola任內的6個英超冠軍，除了上季取得89分外，其餘5個賽季全數取得90積分（含）以上，「以這些數字、紀錄和四連霸來說，的確沒有人比我們更強，假如我明天上任說：『我會在7年內贏得6次英超冠軍』，這是不可能的任務，但我們真的完成了。」
瓜帥感謝對手刺激曼城進步
近年面對利物浦或兵工廠的挑戰，曼城贏多輸少，Guardiola感謝對手帶來的刺激，是成就曼城偉業的關鍵，「利物浦主帥Jurgen Klopp是我生涯重要的一部分，他將我推上另一個層次。」
Guardiola自從2016年接手曼城以來，帶領曼城取得多項重大成就：
英超：6次（2017/18、2018/19、2020/21、2021/22、2022/23、2023/24）
歐冠：1次（2022/23）
英格蘭足總盃：2次（2018/19、2022/23）
英格蘭足球聯賽盃：4次（2017/18、2018/19、2019/20、2020/21）
世界俱樂部盃：1次（2023）
歐洲超級盃：1次（2023）
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