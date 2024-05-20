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520喜訊爆炸日！霍建華昔認愛林心如　陳芳語甜曬鼓手男友合照

▲許維恩（左圖中）、霍建華（中圖左）夫妻檔，還有陳芳語（右）都曾在520這天認愛。（圖／許維恩、林心如、陳芳語臉書）
▲許維恩（左圖中）、霍建華（中圖左）夫妻檔，還有陳芳語（右）都曾在520這天認愛。（圖／許維恩、林心如、陳芳語臉書）

記者薛羽彤／綜合報導

5月20日有諧音「我愛你」之稱，今天除了是總統就職典禮以外，許多藝人們也會趁今天公開戀情，先前陳芳語、許維恩，還有銀色夫妻霍建華和林心如，都是趁著5月20日認愛，讓當天充滿了粉紅泡泡。

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霍建華520認愛林心如　同年宣布結婚

霍建華於2016年5月20日，透過工作室對外宣布和林心如戀愛中，他特別選在520這天諧音「我愛你」，甜蜜之情溢於言表，表示希望能得到外界祝福。而林心如也在微博上PO出一張照片，背景是一束花，中間是大大的紅色玫瑰花，林心如只露出愛心手勢，並寫道「希望&謝謝大家的祝福…」同年兩人於7月結婚，隔年生下女兒「小海豚。」

▲林心如和霍建華結婚6年多，育有1女。（圖／翻攝自林心如IG）
▲林心如（右）和霍建華婚後育有1女。（圖／翻攝自林心如IG）
許維恩認愛兩個月　520點頭嫁王家梁

許維恩2021年3月認愛小6歲旗下藝人王家梁，同年5月20日雙方各自在社群PO出婚戒照，王家梁甜蜜地向許維恩告白「謝謝妳的出現，讓我擁有更完整的人生」；許維恩也發文回應「我願意～～～我們一起走下去。」兩人於去年迎來女兒「忒忒」，目前正努力計畫第二胎。

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▲許維恩（右）、王家梁差6歲姐弟戀修成正果。（圖／資料照）
陳芳語連發8次520　公開鼓手男友親密合照

歌手陳芳語2022年傳出新戀情，對象是樂團「血肉果汁機」的鼓手彥文，她選在2022年5月20日首度PO出自己依偎在彥文肩膀前的畫面，並寫了8次520，興奮問「大家黑皮嗎？」彥文也在IG限時動態宣傳陳芳語〈愛你〉新版本的企劃，並tag女友帳號寫：「520。」搭配一個嘟嘴的表情符號，向陳芳語示愛。

▲陳芳語2022年5月20日，首度公開與彥文的戀情。（圖／陳芳語IG）
▲陳芳語2022年5月20日，首度公開與彥文的戀情。（圖／陳芳語IG）
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