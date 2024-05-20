520喜訊爆炸日！霍建華昔認愛林心如　陳芳語甜曬鼓手男友合照

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霍建華於2016年5月20日，透過工作室對外宣布和林心如戀愛中，他特別選在520這天諧音「我愛你」，甜蜜之情溢於言表，表示希望能得到外界祝福。而林心如也在微博上PO出一張照片，背景是一束花，中間是大大的紅色玫瑰花，林心如只露出愛心手勢，並寫道「希望&謝謝大家的祝福…」同年兩人於7月結婚，隔年生下女兒「小海豚。」
許維恩認愛兩個月 520點頭嫁王家梁
許維恩2021年3月認愛小6歲旗下藝人王家梁，同年5月20日雙方各自在社群PO出婚戒照，王家梁甜蜜地向許維恩告白「謝謝妳的出現，讓我擁有更完整的人生」；許維恩也發文回應「我願意～～～我們一起走下去。」兩人於去年迎來女兒「忒忒」，目前正努力計畫第二胎。
陳芳語連發8次520 公開鼓手男友親密合照
歌手陳芳語2022年傳出新戀情，對象是樂團「血肉果汁機」的鼓手彥文，她選在2022年5月20日首度PO出自己依偎在彥文肩膀前的畫面，並寫了8次520，興奮問「大家黑皮嗎？」彥文也在IG限時動態宣傳陳芳語〈愛你〉新版本的企劃，並tag女友帳號寫：「520。」搭配一個嘟嘴的表情符號，向陳芳語示愛。
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