永豐關廠引發輸液缺藥危機！南光、濟生迎轉單效益 股價漲停鎖死
在全國輸液市場市占率高達7成的永豐化學，因為違規而被勒令關廠，醫藥界擔憂將會影響到開刀以及住院危機，因此引發全台生理食鹽水、葡萄糖等部分輸液都出現大缺藥，相關廠商南光、濟生正加班供應生產，激勵股價今（20）日雙雙漲停鎖死。
記者陳郁柔／台北報導
永豐化學日前因展延許可證時，被發現有三大缺失，實驗數據造假、人員無法執行產品異檢、屢發生違規且沒有改善，嚴重違反PIC/S GMP規定，加上許可證到期，依規定勒令停業。
永豐化學生產項目以大型生理食鹽水注射液、葡萄糖液、抗生素製劑為主，全台市占率高達7成，現在遭食藥署勒令關廠，手術、洗腎、住院用的生理食鹽水、葡萄糖、滅菌液出現缺口，目前的庫存可供應至6月。因此，南光和濟生等相關藥廠已積極增加產能，力拚補足永豐化學的缺口。
前衛福部長薛瑞元表示，健保署、食藥署今日將與藥廠舉行會議，共有南光、信東、台灣大塚、台裕、濟生等五家國內業者提供替代藥品。健保署副署長龐一鳴說，將會一家、一家的談，主要是討論生產價格、產能等細節。
而永豐化學停產，南光、濟生兩家公司有望迎來轉單效益，今日股價直奔漲停板，並且一路鎖死到尾盤，南光來到51.4元，濟生來到29.15元。