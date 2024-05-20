變頻冷氣「1品牌」賣1萬6還能聲控！爽吹5年沒壞　師傅拆開也讚嘆

萬華人嗨了！大戈壁蒙古烤肉進駐西門　6月在大世界商業大樓開幕

▲大戈壁蒙古烤肉將開新店，就位於西門商圈的大世界商業大樓4樓，預計6月中旬開幕。（圖／取自大戈壁蒙古烤肉粉專）
▲大戈壁蒙古烤肉將開新店，就位於西門商圈的大世界商業大樓4樓，預計6月中旬開幕。（圖／取自大戈壁蒙古烤肉粉專）

記者黃韻文／綜合報導

西門商圈又有人氣餐廳進駐！老字號蒙古烤肉吃到飽的「大戈壁」，宣布將開設「新大戈壁」西門店，地點就位在大世界商業大樓的4樓，品牌透露預計6月中左右開放訂位，預計成為西門町一大亮點。

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蒙古烤肉雖名有「蒙古」，卻是1951年自台北發跡，曾經紅極一時，十幾年前的夜市常見類似小吃攤，店家會給一個大碗公，讓顧客「蔬菜夾到飽」，有本事就自己疊出蔬菜山，無論多高都是均一價100元，然後再和肉品現炒，配上白飯飽足又下飯。不過如今在夜市幾乎絕跡，且知名餐廳所剩無幾，在唐宮蒙古烤肉燒毀後，則剩大直美琪蒙古烤肉、大戈壁等。

▲大戈壁提供蒙古烤肉、火鍋、自助吧吃到飽399元。（圖／取自大戈壁蒙古烤肉粉專）
▲大戈壁提供蒙古烤肉、火鍋、自助吧吃到飽399元。（圖／取自大戈壁蒙古烤肉粉專）
而其中之一的名店「大戈壁」，便是提供蒙古烤肉、火鍋、自助吧吃到飽的營業模式，吃到飽最低399元起。「大戈壁」日前宣布，將打造「新大戈壁蒙古烤肉西門店」，新地點落腳大世界商業大樓4樓，預計最快6月中旬開始營運。

大世界商業大樓昔日曾有星聚點，成為年輕人聚集之地。在星聚點撤掉門市幾年後，終於又有強棒進駐，繼詹記麻辣火鍋旗艦店進軍，隨著「新大戈壁」西門店開幕，勢必成為西門商圈一大熱門。

📌「蒙古烤肉」的由來？
知名飲食作家焦桐曾於《講義》中透露，「蒙古烤肉」是相聲演員吳兆南所創；1951年，吳兆南接受訪談時追憶，蒙古烤肉的確出自他手。最早他和幾位退休老兵一起在淡水河邊的螢橋旁、同安街底開茶棚，根據家鄉菜北京烤肉，自己改良創立「烤肉香」，但礙於當時政治氛圍、避開匪諜聯想，才故意改名為「蒙古烤肉」。

▲現在路上已難看見蒙古烤肉店面，目前大直美麗華百樂園內的「美琪蒙古烤肉」仍有師傅現炒。（圖／記者蕭涵云攝）
▲蒙古烤肉其實沒有「烤」，而是和蔬菜、醬料拌炒。（圖／記者蕭涵云攝）

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