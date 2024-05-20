微軟開發者大會將登場！外媒揭AI PC「1關鍵」可望領先競業

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在Google「I/O大會」的幾天後，Google推出了迄今為止最強大的AI模型，並展示了其Gemini AI如何在電腦和手機上工作。在此之前，OpenAI宣布全新GPT-4o模型，而微軟是OpenAI的主要投資者，其Copilot技術是基於OpenAI的模型。綜合上述，目前微軟面臨雙重挑戰，包括維持AI領域的突出地位，以及提振個人電腦銷售。
科技業研究機構Gartner推估，在經歷多年的低迷之後，本季個人電腦出貨量增加0.9%，微軟財務長Amy Hood在上個月的公司季度財報電話會議上表示，個人電腦的需求「略好於預期」。
分析師指出，微軟的新AI具可能為企業和消費者客戶升級老化的電腦提供了誘因，雖然Windows的Copilot聊天機器人不會直接推動獲利，但相信它應該能夠提高Windows的使用率、黏著度，並藉此增加搜尋方面的收入。
《CNBC》提到，在最近關於PC品牌戴爾（Dell）的說明中，摩根士丹利（Morgan Stanley）分析師Erik Woodring向投資者們表示，由於客戶的評論以及最近筆記型電腦原始設計製造商（ODM）生產的向上修正，因此他仍然看好個人電腦市場的復甦。
此外，微軟也將舉辦「AI Everywhere」等會議，討論如何在雲端運行的裝置上「加速產生AI模式」；而「Azure AI Studio」會議將探討開發人員如何創建自己的Copilot聊天機器人。