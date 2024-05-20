今日來講股／520來反而利多出盡？分析師：新一周上下場恐兩樣情

微軟開發者大會將登場！外媒揭AI PC「1關鍵」可望領先競業

▲一年一度的微軟「Microsoft Build 開發者大會」也將於美國時間21日至23日登場。（圖／美聯社／達志影像）
▲一年一度的微軟「Microsoft Build 開發者大會」也將於美國時間21日至23日登場。（圖／美聯社／達志影像）

記者鄭妤安/台北報導

才剛落幕的OpenAI發表會以及Google主辦的開發者大會I/O備受矚目，一年一度的微軟「Microsoft Build 開發者大會」也將於美國時間21日至23日登場，公司將於此展示最新的人工智慧項目。根據外媒《CNBC》報導表示，微軟在全球AI競賽中，相較於其他公司最具明顯的優勢是其對Windows的所有權，這為微軟提供了龐大的PC用戶群。

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回顧今年年初，微軟執行長Satya Nadella曾表示，2024年將是AI成為「每台PC的頂級配件」的一年。公司已經在Bing搜尋引擎中提供Copilot聊天機器人助手，並在Office生產力軟體中提供收費服務。現在，PC用戶將能進一步了解AI如何嵌入到Windows中，以及他們可以在新的AI PC上的使用方式。

在Google「I/O大會」的幾天後，Google推出了迄今為止最強大的AI模型，並展示了其Gemini AI如何在電腦和手機上工作。在此之前，OpenAI宣布全新GPT-4o模型，而微軟是OpenAI的主要投資者，其Copilot技術是基於OpenAI的模型。綜合上述，目前微軟面臨雙重挑戰，包括維持AI領域的突出地位，以及提振個人電腦銷售。

科技業研究機構Gartner推估，在經歷多年的低迷之後，本季個人電腦出貨量增加0.9%，微軟財務長Amy Hood在上個月的公司季度財報電話會議上表示，個人電腦的需求「略好於預期」。

分析師指出，微軟的新AI具可能為企業和消費者客戶升級老化的電腦提供了誘因，雖然Windows的Copilot聊天機器人不會直接推動獲利，但相信它應該能夠提高Windows的使用率、黏著度，並藉此增加搜尋方面的收入。

《CNBC》提到，在最近關於PC品牌戴爾（Dell）的說明中，摩根士丹利（Morgan Stanley）分析師Erik Woodring向投資者們表示，由於客戶的評論以及最近筆記型電腦原始設計製造商（ODM）生產的向上修正，因此他仍然看好個人電腦市場的復甦。

此外，微軟也將舉辦「AI Everywhere」等會議，討論如何在雲端運行的裝置上「加速產生AI模式」；而「Azure AI Studio」會議將探討開發人員如何創建自己的Copilot聊天機器人。

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