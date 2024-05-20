台中女中畢旅遭言語性騷！旅行社負責人出面道歉：領隊永不錄用
台中女中於15日前往墾丁畢旅，有學生反映遭男領隊言語性騷，說出「不認真聽我說話，就把舌頭伸進嘴巴喇18圈」等語，學生要求校方嚴肅處理，校方對此也嚴厲譴責，而承辦旅行社今（20日）出面道歉，除了退還領隊費用及補償校方5萬元，也表示該領隊今後永不錄用。
記者林盈君／綜合報導
據了解，台中女中16個班級，於上周前往墾丁畢旅，事後於臉書涉團爆料男領隊言語不當，並說出涉及性擾、性別歧視等言語，像是「把舌頭伸進嘴巴喇18圈」、「以後可能會交不到男朋友」等。學生們紛紛留言，希望校方可以嚴肅處理，而校長洪幼齡指出，校方獲悉之後，已依「性騷擾防治法」向旅行社提出申訴，同時召開校內性平會調查，並啟動班級輔導與諮商。
洪幼齡表示，語該佳旅行社已合作6年，目前已掌握其中一台遊覽車領隊言語不當，已向旅行社提出申訴。對此，旅行社黃姓負責人今出面道歉，指出該領隊年約30歲，在公司服務4年，過去帶團並未發生類似行為，但其事後也坦承「玩笑開過頭」，為此深感抱歉，也十分後悔。
黃姓負責人表示，已退回此班學生3天的領隊費用，並補償校方5萬元，作為台中女中性平發展基金，未來也會加強員工教育訓練，不會再讓類似事情發生。
※【NOWnews 今日新聞
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