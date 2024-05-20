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媒體人評賴清德總統就職演說　務實台獨工作者給「這群人」的情書

▲資深媒體人黃揚明認為，賴清德的就職演說，是務實台獨工作者寫給支持者的情書。（圖／攝影中心攝）
▲資深媒體人黃揚明認為，賴清德的就職演說，是務實台獨工作者寫給支持者的情書。（圖／攝影中心攝）

政治中心/綜合報導

賴清德今（20）日宣誓就職中華民國第16任總統，其就職演說以《打造民主和平繁榮的新台灣》為主題，強調打造民主和平繁榮的台灣，不卑不亢、維持現狀，追求兩岸和平共榮。然而資深媒體人黃揚明分析，這是一封「務實台獨工作者給支持者的情書」，而且對前總統蔡英文「明褒暗貶」

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資深媒體人黃揚明在臉書分析賴清德就職演說的3個重點：

1，這是一封務實台獨工作者寫給支持者的情書：賴總統將中華民國和中華人民共和國互不隸屬的「兩國論」明確說出，這是歷屆總統就職演說的首例，還把台灣也是國家名稱放進去，完全未提蔡英文前總統過去兩次就職都提及的兩岸要遵循中華民國憲法、兩岸人民關係條例等。基本上，台派支持者絕對對此演說持高度肯定；至於兩岸和平派，恐怕失望透頂。

2、對蔡英文前總統的明褒暗貶：雖然演說中公開肯定前總統蔡英文打下基礎，但後續提及：「物價、房價、貧富差距等問題，要不斷改善」、「食品安全、道路安全、校園安全、社會安全網等保障，要持續強化」、「大家希望收入更高」、「大家期待治安更好，我會積極打擊黑金、槍、毒和詐騙」、「大家需要供電穩定」、「大家關心勞保財務」、「大家重視交通安全，我會打造符合人本的交通環境，擺脫「行人地獄」的惡名」、「大家期待政府能夠幫助家庭照顧者減輕負擔，以及協助產業改善缺工的困境，這些問題，我都會積極解決。」都是明確點出蔡前總統這8年任內沒解決的問題。

3、以多數民意自居。黃揚明認為，賴清德通篇演說的調性，是以817萬高票當選的總統才有本錢說的內容；「未來賴清德面臨諸多挑戰，這篇演說很快就要被殘酷國內外現實狀態挑戰，我只能祈禱天祐台灣」。

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