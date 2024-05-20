黃國昌曝113當天超難過　承諾小草「521幫台灣完成國會改革」

民眾黨519草根行動「小草都變蔥」？黃國昌嗆：見縫插針模糊焦點

▲民眾黨立委黃國昌立院受訪。（圖／記者陳明中攝，2024.05.20）
▲民眾黨立委黃國昌立院受訪。（圖／記者陳明中攝，2024.05.20）

記者呂炯昌／台北報導

台灣民眾黨昨日在民進黨中央黨部前北平東路舉行「519草根決心行動」，向蔡政府8年執政算總帳。現場喊出近8000人、線上超過8萬人，民眾黨在現場發放芭樂，大酸民進黨執政大開「芭樂票」。現場有大批支持者手拿「小蔥」，線上觀看人數也在立委黃國昌演說時，一路衝至近10萬人同時觀看，但當黨主席柯文哲壓軸演講時，人數卻一路往下掉至約2.9萬人。綠營質疑「小草都變成蔥」，質疑活動成為黃國昌的主場。對此，黃國昌今（20）日反嗆，別見縫插針移轉問題焦點。

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黃國昌今日上午陪同柯文哲出席520正副總統就職典禮後，回到立院受訪，媒體詢問519遊行別小草識別少，拿蔥的人多，被諷刺成為「國蔥黨」，黃國昌回應說，外界見縫插針試圖要移轉問題焦點的操作真的可以停止了，這樣的政治操作真的非常幼稚，也沒有助餘問題的解決。

黃國昌說，昨天活動做重要的信物大家都知道是芭樂，「為什麼是芭樂？因為民進黨開太多芭樂票、跳票」，所以他們出來要求民進黨這個芭樂黨出來為過去的跳票向人民道歉，而且積極承諾到底何時要完成改革。

受訪結束後，黃國昌遇到立院上週五（17日）表決國會改革法案爆發激烈衝突時，遭民進黨立委鍾佳濱擒抱摔傷的國民黨立委陳菁徽，黃國昌問候她的情況，幫她打氣。


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