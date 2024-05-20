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賴清德520就職典禮主視覺抄襲？籌委會澄清是原創　說明設計核心

▲賴清德520就職，在總統府前發表演說。（圖／記者葉政勳攝,2024.05.20）
▲賴清德520就職，在總統府前發表演說。（圖／記者葉政勳攝,2024.05.20）

記者林莞茜／綜合報導

第16任總統、副總統當選人賴清德與蕭美琴，今（20）日在總統府前宣誓就職，不過活動主視覺遭質疑與國外藝術家、畫家的作品相像，疑有公然抄襲剽竊疑慮，對此就職活動籌委會代轉主視覺設計師顏伯駿聲明，並說明其設計的思考過程與理念，並表示概念是以「台灣形狀」為整體核心識別點，從台灣的地理特徵出發，結合四極點進行創意構成，「這才是我們作品的根本，更是設計的核心表現。」

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▲賴清德520就職典禮主視覺。（圖／翻攝自賴清德臉書）
▲賴清德520就職典禮主視覺。（圖／翻攝自賴清德臉書）
以下為顏伯駿聲明全文：

首先，感謝各位的關心，關於520就職典禮的視覺設計在論壇上被質疑抄襲的事宜，現特此說明設計時的思考過程。

此次520就職典禮的主視覺設計，以「共同交織出台灣的形狀」為理念核心，使用設計中最基本的線段造型元素，以四種顏色線段分別代表自由、民主、自信、友善，也象徵在台灣這片自由土地上，透過各族群、世代、百工百業共同編織出民主的篇章。視覺構成結合台灣四極點創造出台灣地理形狀。此外，正副總統的肖像設計亦是延續了主設計核心元素，以彩色線段延伸而成。

彩色線段作為一種設計元素，在設計歷史上有著悠久的傳統，從Bauhaus學派到現代主義（Modernism），這種元素已被廣泛應用於各種創作中。此次選用彩色線段的設計風格，旨在展現總統就職典禮所帶來的嶄新氣象，並非抄襲他人作品。

我們理解，視覺作品的判定應該基於創作過程和設計脈絡。此次設計概念以「台灣形狀」為整體核心識別點，從台灣的地理特徵出發，結合四極點進行創意構成，這才是我們作品的根本，更是設計的核心表現。

而關於貓狗徽章禮品的設計，是以公司購入商用授權之素材庫iStock為基礎結合此次設計元素重新製作之圖像。

再次感謝大家的關注與支持。我們堅持原創設計，並希望能通過此次澄清，讓大家對我們的創作有更深的理解。

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