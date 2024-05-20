31年前中興女大生命案！呂金鎧疑含冤獲准再審　最高院發回更裁

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新北地院一審判處陳錫卿、呂金鎧死刑，即便呂金鎧自述並無涉案，陳錫卿於訴訟中也表示呂並未涉案，真兇是他與其他人，但呂金鎧仍被依法判刑。案件經過多次更審，高院更6審認為，呂金鎧曾以衛生褲在女大生頸部打結但未致命，而陳錫卿另行起意打死結導致女大生死亡，因此判處呂金鎧20年徒刑、陳錫卿死刑。
台灣冤獄平反協會指出，呂金鎧冤案的最關鍵點，在於案發後呂金鎧接受5次警詢，明確表示自己未涉案，但在陳錫卿被捕後，呂金鎧再次遭到傳訊，之後撰寫自白書，並作自白筆錄，呂金鎧提及於看守所遭刑求，留下「左耳瘀血」、「左臉頰腫大」、「自述於83年1月九日，在圓通路刑事組地下室，被幾名不知名警員和拘留人打傷」之紀錄及受刑求之證據。
另外，案件指向呂金鎧涉案的DNA鑑定與法醫證據，1994年所使用的DNA鑑定，已於2006年更7審，以更具鑑別力的STR鑑定所推翻，排除呂金鎧，然而之後呂金鎧聲請再審均遭駁回。法醫報告曾指出，現場約有20C.C之精液，然該法醫於法庭上表示是透過「目測」得知。而更6審宣判當日，呂金鎧既無辯護人在場，也沒有看到判決內容，卻直接捨棄上訴，引發爭議。
呂金鎧於6審放棄上訴定讞，陳錫卿則繼續上訴，直到1998年最高院駁回上訴定讞。近期，台灣冤獄平反協會協助呂金鎧向高院聲請再審，因科技隨時代進步，高院認為，刑事局法醫以DNA最新技術實施鑑定，確認女大生陰道內有陳錫卿的DNA精子細胞，並無呂金鎧的DNA，因此呂金鎧當年所陳述遭警方刑求而認罪，並非無稽，高院裁定開始再審。
最高院認為，陳錫卿當初指證，由呂金鎧壓制被害人、讓自己性侵，所以被害人陰道內精子細胞的DNA只有陳錫卿，符合卷證資料內容，而如陳述為事實，呂金鎧雖未性侵但也是共犯，但因此案件有有須再調查事由，所以撤銷再審，改由高院更為裁定。
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