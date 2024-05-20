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剖腹產房長怎樣？禾馨蘇怡寧曝「POV視角」　每刀逾10位醫護人員

▲蘇怡寧在粉專上分享「開一台剖腹產需要多少人力」，文中秀出開刀房POV（指主觀鏡頭）第一視角畫面，可以看到配置了超過10位醫護人員的大陣仗。（圖／翻攝蘇怡寧臉書）
▲蘇怡寧在粉專上分享「開一台剖腹產需要多少人力」，文中秀出開刀房POV（指主觀鏡頭）第一視角畫面，可以看到配置了超過10位醫護人員的大陣仗。（圖／翻攝蘇怡寧臉書）

記者周淑萍/綜合報導

有剖腹產經驗的媽媽對於自己進入開刀房還會有印象嗎？禾馨集團創辦人，同時也是婦產科名醫的蘇怡寧醫師，今（20）日在粉專「蘇怡寧醫師愛碎念」分享了一張自家開刀房的人力配置，一台剖腹產包含了主刀雙主治醫師、麻醉醫師、兒科醫師再加上不同專科的護理師，開一次剖腹產至少需要10位以上的醫護人員，陣仗頗為驚人。

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蘇怡寧在臉書上提到，應該很多人好奇手術房裡面有多少人，今（20）日在粉專分享POV（指主觀鏡頭）第一人稱視角畫面，一解民眾的疑問。先是針對「開刀房內有多少人」來解答？蘇怡寧提到，這題沒有正確解答，因為不一定，要看開什麼刀來決定，越簡單的醫護人力越少，當然複雜的手術需要的人就越多。

▲醫院、診所掛號費回歸市場機制，讓掛號費無上限，目前收費最高的為禾馨集團特約門診3000元，收費不便宜，但主打高隱私、免叫號，依舊吸引不少民眾。（圖／官方提供）
▲禾馨醫療集團，除了婦產科之外，院內的兒科醫師也相當受到民眾信賴。（圖／官方提供）
在蘇怡寧分享的照片中可以看到，裡面有麻醉護理師、麻醉醫師，手術燈下的三位，分別是主刀的雙主治醫師還有一位刷手護理師，他也提到，如果在教學醫院一般是一位主治醫師＋一位住院醫師＋一位實習醫師＋刷手護理師，其他婦產科常見的的配置就是醫師＋護理師或是手術助理。

而在照片中最遠的3人，分別是兒科醫師＋護理師，但該台刀是子癇前症的產婦，因為寶寶比較小，所以多了一位兒科專科護理師一起來幫忙，最左邊的那兩位叫做「流動」，就是專門在開刀房瞻前顧後的護理人員。算一算，醫師就有4位，包含護理師，一台刀大約需要至少10位醫護，陣仗頗大。

目前禾馨剖腹費用依照產婦的狀況不同費用而有所差異，以12萬元至20萬元不等，對比地區的教學醫院，費用大約5萬左右，價格確實較為貴氣。蘇怡寧也提到常常有人說禾馨比較貴，他只能笑而不語，因為一分錢一分貨。

▲醫院,醫生,護理師,病房,開刀,手術,住院治療,搶救,手術室,醫療。（示意圖／翻攝pixabay）
▲開刀房內有多少人？蘇怡寧提到，這題沒有正確解答，要看開什麼刀來決定，越簡單的醫護人力越少，複雜的手術需要的人就越多。（示意圖／翻攝pixabay）
剖腹產開刀房的真實視角曝光後吸引不少人討論，有在禾馨剖腹的產婦提到，「當年子癲前症緊急剖宮產，整個產房超過15位醫護人員，有種國際巨星的待遇，差點就只能過清明節了」。另有產婦分享，6年前在別的地方生產時，當時手術房裡只有醫生、護士、產婦和老公，當時覺得護理師很辛苦「校長兼敲鐘」。此外，照片內的「流動」人員有人就笑問：「是要負責保護爸爸的嗎？」。

此外，禾馨費用的確不便宜，成為另一討論亮點，便有人直言「好高的出場費」、「這種陣容，單靠健保給付怎麼可能養的起」，有人則回應：「安全、舒適比較重要，錢倒是其次」、「人命就是這麽貴，不能開玩笑」。

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