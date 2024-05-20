台積電尾盤急拉收平盤835元　台股翻紅上漲13點、收21271點

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今日資金又流向非電族群，電子資金成交比重從上週的6成下降到57%，電子權值股走勢分歧，台積電開高走低，最低一度下跌13元、來到822元，尾盤則是有買單急拉，終場收在平盤價位835元，日K結束連2黑，並且留長下影線，力守5日線；鴻海同樣開高走低，尾盤也有買單挹注挑戰翻紅，可惜上攻力道不足，終場下跌2.5元或1.47%，收在167.5元，日K連3黑，失守10日線，拖累大盤指數約有10點；聯發科是權值三雄走勢最強勁的，全天都在盤上震盪，最高一度來到1195元，終場上漲25元或2.15%，來到1190元，貢獻大盤指數11點。
今日表現較為強勁的，大多都是非電族群，首先最強的是電線電纜股，由於是520受惠股，今日開高走高，類股指數大漲4.46%，位居漲幅排行冠軍，華新上漲逾7%，華榮、榮星、大山上漲逾3%，億泰上漲逾2%，中電、宏泰上漲逾1%。
此外，鋼鐵族群今日也有表現，類股指數上漲1%，位居漲幅排行第三名。主要是反應美國拜登政府針對中國的鋼鋁、起重機、半導體等產品課徵高關稅，其中，對中國進口的鋼鐵和鋁產品關稅將從目前的7.5%提高到25%，台廠有望迎來轉單效應，因此個股群起上攻，其中第一銅、燁興亮燈漲停，千興上漲逾6%，建錩、大成鋼、海光上漲逾5%，彰源上漲逾4%。
金融股今日也持續走高，類股指數上漲0.48%、再創歷史新高，主要走高的清一色都是銀行股，京城銀上漲6%，上海商銀、第一金、永豐金上漲逾3%，王道銀行、新產、遠東銀、國票金、玉山金、中信金等等都上漲逾1%。
此外，電子股裡機器人概念股也相對強勁，主要受惠於輝達機器人題材，其中指標股所羅門再度創下歷史新高，上漲6元或4.55%，來到138元，並且爆出超過10萬張的大量，位居今日個股成交量排行榜第五名，其他個股包括正崴上漲逾8%，廣運上漲逾4%，佳能、凌陽、廣明上漲逾2%。
而黃金現貨價今日突破每盎司2400美元，連帶相關概念股走高，佳龍亮燈漲停來到33.95元，金益鼎上漲逾4%，光洋科上漲逾1%。
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