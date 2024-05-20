Beyond黃家駒墓碑被砸！弟黃家強痛斥「國家道德淪亡」惹怒大陸人
香港傳奇樂團Beyond的主唱黃家駒1993年6月30日在日本跌落舞台離世，安葬於香港將軍澳華人永遠墳場。沒想到，昨（19）日傳出黃家駒的墓碑遭到2位少年惡意破壞，甚至還把犯案的影片PO到網路上，黃家駒的團員兼弟弟黃家強痛批「這是個什麼樣的國家，道德淪亡到這個地步」，文中疑似影射兇手是大陸人，引發大陸網友不滿。
記者薛羽彤／綜合報導
黃家駒的墓碑昨日遭到2位少年故意拿可樂淋，還用舌頭舔、用腳踹墓碑，甚至拿鐵鎚敲砸，警方接獲辦案後，已經迅速逮捕15歲和23歲的犯人，犯案動機仍有待調查。黃家駒的弟弟黃家強在臉書上痛批此事，「這是個什麼樣的國家，道德淪亡到這個地步，千里迢迢來摧毁別人的墓園」，怒斥兇手是「可悲、可恥、可憐、可恨的賤種。此種不滅國亡不遠矣。」文中疑似暗喻兇手是大陸人。
黃家強的貼文曝光後，引發大陸人不滿，底下湧入上千則留言反擊黃家強，「明明破壞者是香港本地人，偏偏要扯上中國」、「有事就國家，沒事就香港，你的情商有待進步」、「已經瘋了，思考問題已經不理智了」、「家駒的墓碑被破壞本來是一件可悲的事情，你將這件事上升至國家層面，實在過之，可悲至極！」
針對網友的批評，黃家強再度回應，「我文中從來沒有提及是哪個省份的人幹的，自己國家不是國內，那應該是什麼？」他強調「我根本不知道也不需要設定他是哪裡人，但我只知道他是中國人，這是國家需要關注的社會問題。」
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