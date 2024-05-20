巷仔內／不只逆風！扭轉藍營抵制、化解綠營尷尬　盧秀燕圓中有方

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不只在中央逆風，盧秀燕地方操作也極細膩。檯面上她把自出席520的決定權丟給市議會，讓藍營的議長做人情；檯面下由藍綠都人緣極佳的首席副市長黃國榮，私下拜訪相關議員，將她請假時段排定質詢的4個議員，從藍綠各半調整為全部藍營。
外界或許不懂這波操作，但對「反對黨議員」而言，每人50分鐘的總質詢，正是展現監督成果的最佳舞台，盧秀燕在場與否影響甚大，若不放行，得背負「為小利不顧大局」的罵名。抽到「籤王」的民進黨青壯議員蔡耀頡，即使一開始就大方准假，事後黃國榮出面「拜託」更換質詢順序，當然樂意配合；另一位資深議員蕭隆澤也比照辦理。
和蔡耀頡對調的國民黨議員楊啟邦，今（20）日質詢後表示，總統就職是國家大事，身為台中市長本該代表市民參加，黃國榮已代理盧秀燕出席，所有局處長也都在議會，他覺得影響不大，很感謝蔡耀頡願意和互換，讓盧秀燕參加就職大典，最後還多了句重點「希望議事質詢可以順暢、不要有衝突」。
盧秀燕第一任台中市長的操作，常被媒體私下挖苦「搭順風車」，所有地方行政重大決策，總等新北市這隻領頭羊宣佈後才快速跟進，這種老二哲學雖穩當不易出錯，但和前兩任的胡志強、林佳龍相比，也招來「難當大任」的評價。
隨著侯友宜參選總統的態勢明朗，盧秀燕活躍起來，不只讓治理台中的高民調持續曝光，也不時以中部縣市長代言人身份向中央喊話，還以女性縣市長龍頭姿態盡顯柔軟身段，多波操作讓人驚艷。而她這波逆風，不僅彰顯她和侯友宜、朱立倫的風格不同，也從中部共主身份提到「諸侯王」地位，公開向綠營遞橄欖枝。盧秀燕樓梯已經搭好，至於是舞台還是擂台，就看卓內閣怎麼面對。