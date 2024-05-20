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巷仔內／不只逆風！扭轉藍營抵制、化解綠營尷尬　盧秀燕圓中有方

▲等待就職典禮前，「請假成功」的台中市長盧秀燕和高雄市長在席間有說有笑。（圖／台中市政府提供，2024.05.20）
▲等待就職典禮前，「請假成功」的台中市長盧秀燕和高雄市長在席間有說有笑。（圖／台中市政府提供，2024.05.20）

記者顏幸如／台中報導

賴清德總統就職典禮，台中市長盧秀燕之前率藍營之先，宣佈將出席520就職典禮，化解原本集體抵制的藍營局勢，六都市長除了新北侯友宜通通參加，被形容為成功的逆風操作。其實盧秀燕不只在自家「逆風」彰顯格局，更透過私下操作，遊說藍營議員「換班」，化解民進黨議員在放行、對支持者交待的兩難，姿態柔軟圓中有方，無論中央和地方都禮數十足，就看未來綠營如何「回禮」。

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在台中市長盧秀燕宣佈將參與520就職典禮前，六都市長只台南市長黃偉哲「確定參加」，當盧秀燕建立「感謝議會准假」模式，被視為盧秀燕未來接班人的立法院副院長江啟臣也宣佈參加；高雄市長陳其邁、桃園市長張善政紛紛跟進，除了新北市長侯友宜之外，台北市長蔣萬安也「排除萬難」，這波「逆風」操作，大大化解綠營的尷尬。盧秀燕更在今（20）日受訪時丟出「來日方長」4字，喊話新內閣」好好相處」的寓意甚明。

不只在中央逆風，盧秀燕地方操作也極細膩。檯面上她把自出席520的決定權丟給市議會，讓藍營的議長做人情；檯面下由藍綠都人緣極佳的首席副市長黃國榮，私下拜訪相關議員，將她請假時段排定質詢的4個議員，從藍綠各半調整為全部藍營。

▲賴清德總統就職典禮，五都市長一起唱國歌。（圖／台中市政府提供，2024.05.20）
▲賴清德總統就職典禮，五都市長一起唱國歌。（圖／台中市政府提供，2024.05.20）
外界或許不懂這波操作，但對「反對黨議員」而言，每人50分鐘的總質詢，正是展現監督成果的最佳舞台，盧秀燕在場與否影響甚大，若不放行，得背負「為小利不顧大局」的罵名。抽到「籤王」的民進黨青壯議員蔡耀頡，即使一開始就大方准假，事後黃國榮出面「拜託」更換質詢順序，當然樂意配合；另一位資深議員蕭隆澤也比照辦理。

和蔡耀頡對調的國民黨議員楊啟邦，今（20）日質詢後表示，總統就職是國家大事，身為台中市長本該代表市民參加，黃國榮已代理盧秀燕出席，所有局處長也都在議會，他覺得影響不大，很感謝蔡耀頡願意和互換，讓盧秀燕參加就職大典，最後還多了句重點「希望議事質詢可以順暢、不要有衝突」。

▲在副市長黃國榮協調下，第一位總質詢議員改由國民黨楊啟邦上場。（圖／記者顏幸如攝，2024.05.20）
▲在副市長黃國榮協調下，第一位總質詢議員改由國民黨楊啟邦上場。（圖／記者顏幸如攝，2024.05.20）
盧秀燕第一任台中市長的操作，常被媒體私下挖苦「搭順風車」，所有地方行政重大決策，總等新北市這隻領頭羊宣佈後才快速跟進，這種老二哲學雖穩當不易出錯，但和前兩任的胡志強、林佳龍相比，也招來「難當大任」的評價。

隨著侯友宜參選總統的態勢明朗，盧秀燕活躍起來，不只讓治理台中的高民調持續曝光，也不時以中部縣市長代言人身份向中央喊話，還以女性縣市長龍頭姿態盡顯柔軟身段，多波操作讓人驚艷。而她這波逆風，不僅彰顯她和侯友宜、朱立倫的風格不同，也從中部共主身份提到「諸侯王」地位，公開向綠營遞橄欖枝。盧秀燕樓梯已經搭好，至於是舞台還是擂台，就看卓內閣怎麼面對。

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