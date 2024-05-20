台積電劉德音退休倒數！歡送會登場　技術論壇有秘密武器？

我是廣告 請繼續往下閱讀
劉德音於1954年出生於台灣台北，高中畢業於建中，之後取得台灣大學電機工程學士學位，並前往美國加州大學柏克萊分校獲得電機暨電腦資訊碩士和博士學位。他曾於美國英特爾和AT&T貝爾實驗室工作，1993年加入台積電，擔任工程副處長一職。
根據親近劉德音的人表示，劉個性溫暖踏實，天資聰穎卻也非常努力，不愛露鋒芒，有修養又有耐力，業務交給他總能細心完成，且很能耐得住性子。因此1995年協助建立台灣首座八吋晶圓廠，2000年又擔任台積電收購世大積體電路負責人，並一路爬到董事長的位置。
劉德音將於今年6月4日股東會上退休，從股價上來看，他擔任董事長時，台積電股價為229元，市值約5.93兆元，若以上周收盤價835元計算，股價大漲606元，漲幅高達264%，市值達21.65兆元，等於增加15.72兆元。而劉德音個人持股台積電1.29萬張多，算算等於擁逾百億元的身價退休。
近期台積電受矚目的還有！周四登場的台積電台灣技術論壇，預料市場關注海內外布局、對產業景氣的看法，以及先進封裝平台、CoWoS進展等。另外，還有半導體業者之前透露，蘋果推出M4搭載AI神經網路晶片，標榜比現今任何人工智慧PC 的神經處理單元都還要快速，其幕後大功臣就是由台積電引入FinFLEX技術的3奈米次世代工藝，這次技術論壇上可能秀出這項秘密武器。