蔡英文霸氣自砍卸任禮遇金！府方證實：每月少領近66%
第16任正副總統賴清德、蕭美琴今（20）日正式宣誓就職，蔡英文也成為「前總統」。依照《卸任總統副總統禮遇條例》，蔡英文每月可領取25萬新台幣的禮遇金。但根據《三立新聞》報導，有知情人士透露，蔡英文為兌現2016年推動年金改革承諾，卸任後領取的禮遇金金額以年金改革的所得天花板為上限，而目前公務員月退上限為8萬6342元，等同自砍16萬餘元，僅有原本禮遇金的34.5%。
政治中心/綜合報導
根據《卸任總統副總統禮遇條例》，卸任總統享有每月25萬元禮遇金，並隨同公教人員待遇調整，同時享有處理事務人員、司機、辦公室及各項事務等費用，第一年為800萬元，第二年遞減為700萬元，第三年遞減為600萬元，第四年遞減為500萬元，之後不再遞減；至於禮遇有效期間則與任職期間相同。
根據總統府知情人士透露，蔡英文將兌現2016年推動年金改革時的承諾。2016年10月6日，時任副總統陳建仁主持「總統府國家年金改革委員會」第15次委員會時宣示，他與蔡英文總統在未來卸任的禮遇期間，所領取的禮遇金金額，將以年金改革的所得天花板為上限。目前公務員月退上限為8萬6342元，蔡英文等同自砍16萬餘元，且原先蔡英文每月禮遇金25萬元，減去實領金額後，剩餘部分將會全數捐款給慈善單位及教育機構，以每月少領16萬元估算，8年總計會捐出逾1500萬元。