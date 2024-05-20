具荷拉揭發「勝利醜聞」卻因網暴輕生　吹哨者姜京允爆遭騷擾3年

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姜京允回憶自己剛揭發「Burning Sun夜店案」後調查就陷入困境，甚至一度有不知名的警界高層在匿名群組：「不管是誰告發的都會被解決！」讓她深刻感受到無助及人身安全威脅，尤其自己當時還在懷孕期間，又不能將此事告知家人，她只能獨自消化一切，直到具荷拉的出現。
具荷拉的哥哥具浩仁表示，事件之一的前人氣男團FTIsland隊長崔鐘訓與具荷拉在練習生時期，就是十分要好的朋友，和勝利、鄭俊英等人也都熟識。因此當姜京允第一次報導後，具荷拉就想盡辦法聯繫上她，並透露：「我看過他們手機中有很多不正常的東西。」
具荷拉過去也曾是「非法偷拍事件」的受害者之一，因此對於這件事情「偷拍事件」深惡痛絕，因此具荷拉主動聯繫，並且說服好友崔鍾訓：「把你知道的一切都跟姜京允記者說吧！」崔鍾訓也在具荷拉的說服下，提供了與勝利等人勾結的警界高層，就是「警察總長」尹圭根。崔鍾訓透露，他過去曾與尹圭根一同打過（高爾夫）球，並且聽說他在青瓦台工作過。最終，掌握證據的崔京允也將此事報導，並且將事件內的涉案人通通拉下馬。
由於「勝利、鄭俊英案」牽涉甚廣，尤其涉案的還是警界高層及頂流明星，姜京允表示自己在揭發事件後，被他們的粉絲們騷擾長達3年，時常有人在網路上對她惡意批評，甚至威脅她的人身安全，讓她一度認為自己根本不適合當一名記者。
姜京允在紀錄片中表示，自己之所以會堅持調查到底，原因就是因為自己曾在大學時，在自己不願意的情況下被拍攝，雖然她馬上就將手機搶過去並將照片刪除，不過當下那種害怕照片外流的恐懼，至今仍讓她感到好像生活在不安和恐懼之中，因此，姜京允才會想透過自己的影響力，來協助那群飽受迫害的女性及弱勢。
如今，事件中的勝利、鄭俊英、崔鍾訓等人都相繼獲得刑滿釋放，《BBC》訪問到一名長期混在首爾夜生活圈的不具名男子，該名男子表示：「江南區幾乎沒有變化，Burning Sun倒閉後，過去發生過的事情，現在仍在發生，即便當年對於非法事件及非法藥物有大篇幅的報導，但至今的夜店仍舊依循這套模式在運作。」
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