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具荷拉揭發「勝利醜聞」卻因網暴輕生　吹哨者姜京允爆遭騷擾3年

▲英國媒體《BBC》昨（19）日播出具荷拉揭發「勝利、鄭俊英醜聞」的紀錄片，作為事件吹哨者的記者姜京允在紀錄片，提到具荷拉當年對於揭發醜聞的幫助十分巨大，並自爆事件爆發後，自己遭盜粉絲騷擾長達3年。（圖／翻攝自具荷拉IG）
▲英國媒體《BBC》昨（19）日播出具荷拉揭發「勝利、鄭俊英醜聞」的紀錄片，作為事件吹哨者的記者姜京允在紀錄片，提到具荷拉當年對於揭發醜聞的幫助十分巨大，並自爆事件爆發後，自己遭盜粉絲騷擾長達3年。（圖／翻攝自具荷拉IG）

記者張一笙／綜合報導

昨（19）日英國媒體《BBC》公開一段紀錄片，內容是2019年南韓演藝圈爆出BIGBANG勝利、歌手鄭俊英、FTIsland崔鐘訓等人「淫魔群組」事件的影片。其中負責撰寫報導的吹哨者記者姜京允在紀錄片中提到，南韓人氣女團KARA成員具荷拉當時就是在揭發此案中相當關鍵的角色，未料具荷拉最終卻遭網友霸凌而輕生，作為吹哨者的記者姜京允也因為報導3位頂流男星的非法事蹟，被粉絲們持續騷擾了3年。

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▲KARA成員具荷拉是舉發勝利、鄭俊英、崔鍾訓、Eddy Kim、李宗泫於2019年參與的「Burning Sun事件」的關鍵人物。（圖／達志、美聯社、具荷拉IG）
▲具荷拉（中）是舉發勝利、鄭俊英、崔鍾訓、Eddy Kim、李宗泫於等人2019年參與的「Burning Sun事件」的關鍵人物。（圖／達志、美聯社、具荷拉IG）
《BBC》昨日以《下藥、性侵和羞辱——揭露韓流明星聊天室裡的秘密》為題，製作了一部紀錄片，內容詳述了當年有2名韓國娛樂女記者姜京允、樸孝實獲知頂流男星們有一個「淫魔群組」的秘密聊天群組在進行非法勾當後，在調查過程中遭遇到的瓶頸。本來調查已經陷入瓶頸，但具荷拉知道後主動聯繫其中姜京允，並且提供了不少證據，讓她在揭發醜陋事實時獲得極大幫助，姜京允說：「具荷拉的出現，讓我們掌握警民勾結的實際人物。」

▲南韓記者姜京允表示，自己報導「Burning Sun事件」後，遭受網路上鋪天蓋地地謾罵。（圖／翻攝自BBC YouTube）
▲南韓記者姜京允表示，自己報導「Burning Sun事件」後，遭受網路上鋪天蓋地地謾罵。（圖／翻攝自BBC YouTube）
姜京允回憶自己剛揭發「Burning Sun夜店案」後調查就陷入困境，甚至一度有不知名的警界高層在匿名群組：「不管是誰告發的都會被解決！」讓她深刻感受到無助及人身安全威脅，尤其自己當時還在懷孕期間，又不能將此事告知家人，她只能獨自消化一切，直到具荷拉的出現。

具荷拉的哥哥具浩仁表示，事件之一的前人氣男團FTIsland隊長崔鐘訓與具荷拉在練習生時期，就是十分要好的朋友，和勝利、鄭俊英等人也都熟識。因此當姜京允第一次報導後，具荷拉就想盡辦法聯繫上她，並透露：「我看過他們手機中有很多不正常的東西。」

▲南韓記者姜京允在紀錄片中透露自己被騷擾了3年。（圖／翻攝自BBC News 中文官方YouTube）
▲南韓記者姜京允在紀錄片中透露自己被騷擾了3年。（圖／翻攝自BBC News 中文官方YouTube）
具荷拉過去也曾是「非法偷拍事件」的受害者之一，因此對於這件事情「偷拍事件」深惡痛絕，因此具荷拉主動聯繫，並且說服好友崔鍾訓：「把你知道的一切都跟姜京允記者說吧！」崔鍾訓也在具荷拉的說服下，提供了與勝利等人勾結的警界高層，就是「警察總長」尹圭根。崔鍾訓透露，他過去曾與尹圭根一同打過（高爾夫）球，並且聽說他在青瓦台工作過。最終，掌握證據的崔京允也將此事報導，並且將事件內的涉案人通通拉下馬。

由於「勝利、鄭俊英案」牽涉甚廣，尤其涉案的還是警界高層及頂流明星，姜京允表示自己在揭發事件後，被他們的粉絲們騷擾長達3年，時常有人在網路上對她惡意批評，甚至威脅她的人身安全，讓她一度認為自己根本不適合當一名記者。

▲具荷拉跟崔鍾訓是好友，最後選擇大義滅親，公開崔鍾訓偷拍、傳播女性私密影片惡行。（圖／BBC News 中文YouTube）
▲具荷拉跟崔鍾訓是好友，最後選擇大義滅親，公開崔鍾訓偷拍、傳播女性私密影片惡行。（圖／BBC News 中文YouTube）
姜京允在紀錄片中表示，自己之所以會堅持調查到底，原因就是因為自己曾在大學時，在自己不願意的情況下被拍攝，雖然她馬上就將手機搶過去並將照片刪除，不過當下那種害怕照片外流的恐懼，至今仍讓她感到好像生活在不安和恐懼之中，因此，姜京允才會想透過自己的影響力，來協助那群飽受迫害的女性及弱勢。

如今，事件中的勝利、鄭俊英、崔鍾訓等人都相繼獲得刑滿釋放，《BBC》訪問到一名長期混在首爾夜生活圈的不具名男子，該名男子表示：「江南區幾乎沒有變化，Burning Sun倒閉後，過去發生過的事情，現在仍在發生，即便當年對於非法事件及非法藥物有大篇幅的報導，但至今的夜店仍舊依循這套模式在運作。」

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