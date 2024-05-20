台灣道路「1設計」被嫌爆！國外卻當寶 他揭致命差異：喪失初衷
台灣的道路設計與國外有著許多差異，再加上駕駛觀念落後，交通亂象更曾被外國媒體封上「行人地獄」之名。近期台灣路上的「圓環設計」也被拿出討論，有民眾認為圓環只讓車子更難開，根本無益處。對此，重視交通議題的網紅Cheap坦言，「台灣的圓環完全喪失設計的初衷」。
記者潘毅／綜合報導
「台灣圓環大多是垃圾！」Cheap近期在臉書發文提到，好的圓環能大幅降低事故發生率，提升行車效率，還更省錢；但在台灣因為車種分流，讓圓環長得非常奇怪，且因機車無法走內線，導致機車沒辦法跟著圓環轉的BUG，只好設計兩段式左轉、待轉格，甚至開十字路口的，完全喪失圓環的初衷。
他隨後直接點名實際案例，就是位於台北市的「公館圓環」，設計完全不合理，已是圓環卻還設置紅綠燈，「浪費錢又浪費時間，一支紅綠燈造價200萬，24小時運轉，比起沒有紅綠燈的圓環，你看成本差多少？」
Cheap感慨表示，圓環在國外明明是一個好物，而台灣不懂得利用反而增加更多麻煩，「還有走圓環到底有什麼困難，一個正常的圓環，就遵循繞行方向，明明很好走，到底有什麼困難啦？」
詳細台灣、國外圓環差異的文章曝光後，立刻引爆許多用路人共鳴，「第一次了解圓環的好是在澳洲自駕，遵照內環車優先，根本不會有塞車問題」、「原來真正的圓環既沒有紅綠燈還能使多路口交通更順利」、「台灣每次學東西都是學一半，另一半加入自己的台式風格，搞得交通不但沒變好，反而更糟糕」。