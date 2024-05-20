謝衣鳳出席520典禮！藍委炸鍋「不是只有你要選」 要求黨紀處分
總統賴清德今（20）日就職，民眾黨不少黨公職都出席典禮，台北市長蔣萬安、台中市長盧秀燕等藍營縣市長也都出席，不過黨主席朱立倫、絕大多數藍委都未出席，反而是國民黨立委謝衣鳳現身。藍委內部一早看到謝衣鳳出席520就職典禮也都傻眼，有藍委批，黨內決議不出席，謝衣鳳違反決議，黨團應該要硬起來處分。
記者何哲欣／台北報導
據了解，黨團幹部包括總召傅崐萁等人，事先也都不知道謝衣鳳會出席。謝衣鳳今受訪說，黨團雖決議不出席，但他以中華民國的立委身份出席，是希望朝野不要對立、爭議法案要協商，能夠討論出一個好的方向，她也喊話賴清德，上任後應和在野黨啟動對話。
不具名藍委說，是否要出席520就職典禮，之前黨內就討論過，尤其是台中立委，認為盧秀燕要出席，他們也應一同出席，不過後來討論過後認為，縣市首長必須維持與中央政府良性互動，出席520典禮合理，但立委是監督角色，尤其517一役後還出席，更顯突兀。
該藍委說，謝衣鳳要選彰化縣長，大家都知道，但也不是只有他要選，藍委謝龍介當天也是不顧形象與鍾佳濱扭打，很多立委這次也只是險勝民進黨，大家都有選區壓力，517的衝突也非國民黨挑起，國民黨現在應一致對外，不應再讓民進黨找到破口，既然黨團有決議，謝衣鳳違規，呼籲黨團硬起來，執行黨紀處分。