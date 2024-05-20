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賴清德就職演說「霸氣喊一句」！財經網美大讚：全辦公室在歡呼

▲賴清德發表就職演說，其中一句話超霸氣，讓財經網美大讚：「整個辦公室都在歡呼。」（圖／NOWnews攝影中心）
▲賴清德發表就職演說，其中一句話超霸氣，讓財經網美大讚：「整個辦公室都在歡呼。」（圖／NOWnews攝影中心）

記者薛羽彤／綜合報導

台灣第16任總統賴清德今（20）日正式宣誓就職，賴清德的就職演說以《打造民主和平繁榮的新台灣》為主題，強調打造民主和平繁榮的台灣，不卑不亢、維持現狀，追求兩岸和平共榮。其中一句「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」，讓財經網美胡采蘋大讚「整個辦公室都在歡呼。」

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賴清德在就職演說中重申，中華民國與中華人民共和國互不隸屬，並強調任何一個政黨，都要反併吞、護主權，不可為了政權犧牲國家主權。財經網美胡采蘋在粉專「Emmy追劇時間」開心表示，「全球外媒都在報台灣新總統就職的新聞，現在台灣真的是非常受到矚目的國家。」

▲賴清德今正式就職總統。（圖／NOWnews攝影中心）
▲賴清德（右三）今日正式就職總統。（圖／NOWnews攝影中心）
▲胡采蘋對於賴清德的演說給予肯定。（圖／Emmy追劇時間臉書）
▲胡采蘋對於賴清德的演說給予肯定。（圖／Emmy追劇時間臉書）
胡采蘋大讚台灣會成為世界上非常重要而備受矚目的國家，「沒有任何一個國家能在實力如此懸殊如此強大的敵國威脅下，還能保持經濟、秩序、國力、信心都蒸蒸日上，我們應該為自己感到驕傲，一百年後的台灣人一定會以我們這一代人為榮。」她特別強調，當賴清德說到「中華民國和中華人民共和國互不隸屬」時，整個辦公室的人都在歡呼。

貼文一出後，網友們也紛紛樂喊，「真的！以前外媒怎麼可能報導台灣就職典禮！」、「賴清德的堅毅表情說出這些話真的超帥」、「全文最後二句話打動到我，心裡好澎湃。勇敢的台灣人，愛台灣！」

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