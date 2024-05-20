M痘再進化！剛果發現人傳風險更高的病毒　疾管署籲3類人快打疫苗

我是廣告 請繼續往下閱讀
此外，疾管署指出，根據WHO及各國監測資料顯示，全球M痘疫情持續流行，M痘病毒可分為第一分支、第二分支病毒。其中，第一分支在中非流行，重症率、死亡率較高，剛果民主共和國為既有疫區。依照4月公布研究資料，該國在2023年9月出現新的Ib分支病毒株，人際傳播風險較原剛果地區流行的Ia分支更高。第二分支病毒又分lla、llb等兩子分支，lla原本在西非流行，症狀較為和緩，llb在2022年起為全球疫情主要流行株，也是國內目前有檢出的病毒株。
疾管署表示，雖然目前國內未檢出M痘第一分支病毒株，但國際間的旅遊頻繁，接種疫苗為預防M痘感染最有效方式。根據統計，未接種疫苗者，感染M痘機率為接種1劑疫苗者的2倍，更是完整接種2劑疫苗者的5倍。因此建議民眾若在近1年有風險性行為者，如多重性伴侶、性交易服務、於營業場所發生性行為者，或是過去曾經罹患性病、性接觸對象有前述任一情形，都應儘速完成2劑疫苗接種。
疾管署也提醒，接種第1劑M痘疫苗14天後，對疾病的保護力僅有4成到8成，完成接種2劑疫苗後，可以有9成保護力。接種2劑疫苗雖不能百分之百預防M痘感染，但依據國際文獻顯示，有接種M痘疫苗個案，發病症狀較未接種疫苗者輕微或病灶處較少，康復速度也迅速，有效降低併發重症風險。
疾管署提醒，如果前往國內外風險場域，應落實自我防護，避免出入可能與不特定人士親密接觸的社交活動等風險場域。同時留意自己或他人症狀，務必適當保護自己，減少暴露風險。如果出現皮膚病灶，像是皮疹、水泡、斑疹、斑丘疹、膿疱等，同時伴隨發燒、畏寒/寒顫、頭痛、肌肉痛、背痛、關節痛、淋巴腺腫大（如耳周、腋窩、頸部或腹股溝等處），有疑似症狀，就應配戴口罩儘速就醫，主動告知醫生旅遊史、高風險場域及接觸史。