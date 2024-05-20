花壽司中竟有「蛞蝓」！民眾嚇壞 北市衛生局前往稽查抓到2疏失
台北市一家連鎖壽司店，遭爆花壽司中竟有一條活生生的「蛞蝓」，讓民眾嚇得直呼「這壽司真的新鮮過頭了！」，當場向店家反應後，卻被冷處理僅獲得一份招待的甜點，台北市衛生局到場稽查後，發現甜醬未標示名稱及效期、送餐軌道衛生不潔等事項，已要求店家於5月22日前改善完畢，屆時將不定期前往稽查，若未改善完成，依法可處店家6萬至2億元罰緩。
記者林莞茜／綜合報導
「這壽司真的新鮮過頭了！」一位女網友在臉書社團「爆料公社」上發出圖文控訴，他們在台北的連鎖壽司店用餐，結果吃到最後一道花壽司時，發現上頭竟然有「蛞蝓」，但是當時老公已先吃下一個，「輪到我要拿第二個時，才發現居然有活生生的蛞蝓！」
當事人隨即立刻向店家反應這個食安問題，不料店家卻只拿出一份甜點招待，「想請他們的主管出來談談，但只有一位內場看起來像是資深員工的人出來，表示了歉意」，但是當事人老公已經吃下了一顆壽司，也不清楚是否有受到蛞蝓污染，不重視食安的處理態度，也讓兩人感到傻眼。
對此，台北市衛生局到場稽查後，發現甜醬未標示名稱及效期、送餐軌道衛生不潔等事項，已要求店家於5月22日前改善完畢，屆時將不定期前往稽查，若未改善完成，依法可處店家6萬至2億元罰緩。
而店家也發聲明致歉，稱目前已先下架相關產品，對於旗下各店也會採取更加嚴格的方式監督、控管餐點品質避免造成類似事件再發生，同時也向受害人致歉，強調後續會持續關心當事人身心狀況。