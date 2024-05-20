快訊／范逸臣立法院撲下去遭炎上！記者會臨陣脫逃 主辦單位道歉
藍綠兩黨立委，日前在立法院爆發肢體衝突，范逸臣疑似回應此事：「意見不同就撲下去喔！哇大」，遭網友炎上。范逸臣原定今（20）日出席《VMOVIE平台》影視AI技術發佈會，最後臨陣脫逃。主導文創CEO江秉承親自道歉說：「我自己把記者會流程縮短，他來不了我要道歉。」
記者黃雅琪／台北報導
主導文創CEO江秉承表示：「他（范逸臣）有說會晚一點來，但記者會結束還沒來，目前聯絡不上本人。」江秉承透露，昨晚聯繫范逸臣時：「他說（記者會）前面跟家人有聚會。」
立法院日前爆發衝突事件，民進黨立委鍾佳濱跳上主席台，撲倒國民黨立委陳菁徽，兩人雙雙掛彩。藝人范逸臣在敏感時機於臉書發文：「意見不同就撲下去喔！哇大」，歌手紀曉君也留言：「撲下去」，貼文引發爭議、遭到網友炎上，范逸臣隨即刪文。
紀曉君事後澄清，並無意引發爭議：「抱歉。只是單純順著好友簡單句子的貼文而留言，當下只是為了互動而留言，並沒有什麼其他的想法。但我的留言被放大檢視造成誤會我也很難過。思想單純的我真的沒有別的意思啦！我只是一個活潑愛跟朋友互動的人嘛！」
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