賴清德520談兩岸態度硬　柯文哲喊「觀察3個月」：希望他有準備

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柯文哲說，賴清德也有提到希望兩岸可以交流，這與他過去在台北市長任內舉辦雙城論壇時的想法一樣，認為交流可以增加善意，善意可以增加更多交流，最起碼能避免誤解跟擦槍走火，「因為我們也不希望台灣被世界上認為是發生戰爭、最危險區域，這還是要處理。」
針對賴清德就職演說談兩岸議題，媒體問相較於前總統蔡英文都使用「對岸」稱呼中國大陸，賴清德直稱「中國」，且提到「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」，對中國大陸態度是不是比較強硬？柯文哲回應，其實他也在觀察，到底中美雙方會怎麼反應，台灣是一個存在的事實，這大家都曉得，但是這存在的事實要怎麼讓它走下去，這也是要思考的。
柯文哲說，民眾黨自己的政策主張是台灣自主、兩岸和平，雖然有人詢問「台灣自主」定義為何，「我倒覺得『台灣自主』定義是指，我們要維持目前現有民主自由的政治體制跟生活方式，在是我們的底線，這底線之下，要怎麼運作可以討論。」
柯文哲說，做為總統，兩岸、外交、國防是總統權責，今天賴清德的演講稿，相信有些部分大家都還在觀察，所以現在無法一下子回答媒體的問題，當然賴清德也沒必要講的話要跟以前的人講的都一樣，「當他提出新的說法的時候，我希望他是有準備的。」
媒體追問，賴清德早上演講是否有助於緩解兩岸趨勢？柯文哲謹慎思考了一陣子才回應。柯文哲表示，他的態度是「誰當家誰負責」，沒要求賴一定要怎麼講，但選舉時每個人都有承諾，「我是不太贊成什麼『政治是高明的騙術』，我覺得不應當是這樣，政治還是說『是就是、不是就不是』，還是要有一致性。」
柯文哲說，現階段中華民國還是公約數，當初競選3組候選人說會遵守《中華民國憲法》與《兩岸人民關係條例》，來處理兩岸關係，如果有人要脫離公約書，自己要出來說明。作為政黨領袖，也是一個國民，所以他們都在看。
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