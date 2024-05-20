外資反手調節64億、投信自營商續買超！台股尾盤翻紅上漲13點

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台北股市今日走勢十分震盪，開盤小漲19點，隨後緩步走高，最高來到21338.35點，不過在總統賴清德發表完就職演說後，指數跳水式翻黑，最低來到21102.18點，上沖下洗236點。不過尾盤在金融、鋼鐵、電線電纜等非電族群的力撐下，再加上台積電尾盤急拉收在平盤，推動大盤指數終場上漲13.16點或0.06%，來到21271.63點，日K連3黑並留長下影線，成交量為4440.27億元。中小型股走勢也同於大盤，只可惜櫃買股市挑戰翻紅失敗，終場下跌0.18點或0.07%，來到251.14點，日K結束連2紅，成交量為989.62億元。
今日資金又流向非電族群，電子資金成交比重從上週的6成下降到57%，電子權值股走勢分歧，台積電開高走低，最低一度下跌13元、來到822元，尾盤則是有買單急拉，終場收在平盤價位835元，日K結束連2黑，並且留長下影線，力守5日線；鴻海同樣開高走低，尾盤也有買單挹注挑戰翻紅，可惜上攻力道不足，終場下跌2.5元或1.47%，收在167.5元，日K連3黑，失守10日線，拖累大盤指數約有10點；聯發科是權值三雄走勢最強勁的，全天都在盤上震盪，最高一度來到1195元，終場上漲25元或2.15%，來到1190元，貢獻大盤指數11點。
今日個股成交量排行榜前五名為：長榮航、華航、燿華、三商壽、所羅門；個股成交值排行榜前五名為：台積電、所羅門、長榮、鴻海、長榮航。
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