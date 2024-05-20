名醫呼籲賴清德「這樣施政」 若有這情況：恐成唯一無法連任總統
賴清德已於今（20）日宣誓就職，成為第16任總統。精神科醫師沈政男呼籲賴清德團結人民，找到台灣的長遠出路；帶領人民一起努力，建設台灣成為人間天堂。他更直言，如果藍白合成功並搭檔競選2028大選，那麼賴清德的連任就岌岌可危，恐會成為第一個沒辦法連任的民選總統。
政治中心/綜合報導
沈政男昨（19）日在臉書發文表示，賴清德能夠當上總統，絕無半點僥倖，甚至可以這麼講，「他是台灣有史以來，唯一百分百靠著自己努力，而非機運或別人的助力，而當上總統的人」。但沈政男也認為，藍白合最後破局，是賴清德的一點小運氣，但也頂多就是這樣而已，其餘都是賴清德一步一腳印，從助選開始，一路在民進黨內、政壇與人民面前，闖出自己的品牌形象，逐漸攀上權力頂峰。
沈政男指出，賴清德從1994年幫陳定南助選開始，直到當選總統，剛好花了30年，只要30年裡每一天好好努力，就可以讓你成為國家領導人。「祝福賴清德總統，4年任期圓滿順利，雖然，那是不可能的！也要期許賴總統，立志當一個偉大的總統！」
沈政男直言，怎樣才是偉大的台灣總統？團結人民，找到台灣的長遠出路；帶領人民一起努力，建設台灣成為人間天堂。而不是淪為彼此傾軋、相互猜忌，然後年輕人沒有希望與未來，生育率全世界最低的人間煉獄。8年前也曾期許蔡英文當一個偉大的總統，但8年過去，結果如何？
沈政男呼籲賴清德要注意，會不會成為第一個沒辦法連任的台灣總統？更斷言如果藍白合成功搭檔競選2028，那麼賴清德的連任就岌岌可危了。