謝國樑上任1年半施政滿意度破5成 基市府：逾半數市民認同努力
基隆市長謝國樑自2022年12月25日上任以來已經約1年半，市政府日前委託民調專家戴立安進行施政滿意度民調，民調結果19日揭曉，謝國樑滿意度為51.4％，代表有超過半數市民認同市府過去一年半的努力。
記者王德蓉／綜合報導
基隆市政府表示，民調結果顯示，謝國樑就任以來的施政表現過半數民眾滿意，其中13.6%民眾很滿意、37.8%滿意，傾向滿意共達51.4%，而傾向不滿意則為42.3%；基隆市政府電動機車政策放寬補助條件滿意度近半，其中18.0%民眾表示很認同、31.3%還算認同，傾向認同的民眾共達49.3%，不認同者則為42.1%。
基隆市政府表示，儘管過去2、3月時，市府受到許多的質疑與檢視，外界民調有所震盪，但如今市府全面拚市政，局勢已漸漸趨穩，施政進入穩定期，也顯示在這次民調成果當中。市府將把民調作為參考，民眾若滿意，將繼續保持；民眾不滿意，就虛心檢討，市府將繼續努力，讓更多民眾對政策有感，打造基隆成為亞洲最有愛的城市。
本次基隆市長滿意度民調，委由戴立安進行問卷設計與分析，並託畢肯市場研究公司執行電訪，於5月15至16日成功訪問20歲以上基隆市民1071人，在信賴水準95%時抽樣誤差最大值為±3.0%。調查方式以基隆市住宅電話電腦資料庫為輔助進行隨機跳號抽樣，並依據性別、戶籍地、年齡、教育程度等特徵作為加權變數進行樣本加權。