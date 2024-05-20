淡江校花成賴清德第一夫人！38年愛情始於巧遇 吳玫如每天1情書
總統賴清德今（20）日出席就職典禮正式上任，除了演說內容引起討論以外，極罕見亮相的「第一夫人」吳玫如也備受關注。曾為「淡江校花」的吳玫如當年是因陪弟弟前往高中聯考，意外邂逅了同樣來陪考的賴清德，而她婚後也和對方約定好不露面參與政治、只專心顧家，一路上便成了相當低調的「最佳賢內助。」
記者莊蕙如／台北報導
賴清德之所以會認識妻子，是因自己大學時陪友人參加高中聯考，正好碰到了同樣陪弟弟來考試的「淡江校花」吳玫如，兩人一拍即合相談甚歡，但賴清德卻拖了2、3年才展開追求，險些就與吳玫如擦身而過。
交往後，賴清德當兵至金門服役，兩人仍以書信表達思念與愛意，尤其十分專情的吳玫如更是每天寫一封情書鼓勵他，純純的愛卻又十分濃烈。
1986年，兩人結婚，他和吳玫如生下了兩個兒子，但他們的家庭生活一直不太透露，因為他曾坦言妻子在答應自己從政後，兩人就約定好女方不干預政治、不露面跑攤，而為了承諾讓對方專心顧家，他才會一直把太太藏得好好的。
吳玫如在家扮演著非常稱職的賢內助角色，由於深怕平時很愛吃甜食的賴清德身材走樣，她也對此進行嚴格管控、連餅乾都做成無糖的，好讓丈夫維持健康繼續打拼。